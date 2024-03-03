Shot: задержан мошенник, разводивший «Ингосстрах»

Оперативные сотрудники задержали жителя Химок Тиграна Карапетяна. Он неоднократно инсценировал ДТП, чтобы получить за это деньги у страховых компаний.
«Оперативники задержали жителя подмосковных Химок Тиграна Карапетяна. Разным людям он предлагал инсценировать ДТП, чтобы получить за них деньги», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что было выявлено более 20 таких эпизодов, где пострадали «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Ренессанс Страхование» и «Альфа-Страхование», при этом ущерб компаниям составил более девяти миллионов рублей.
По данным канала, в настоящее время устанавливаются сообщники Карапетяна. Им грозит до десяти лет колонии по статье «Мошенничество в сфере страхования».
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