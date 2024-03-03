Shot: задержан мошенник, разводивший «Ингосстрах»

03 марта 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Задержан мужчина, который обманывал «Ингосстрах» поддельными ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оперативные сотрудники задержали жителя Химок Тиграна Карапетяна. Он неоднократно инсценировал ДТП, чтобы получить за это деньги у страховых компаний. «Оперативники задержали жителя подмосковных Химок Тиграна Карапетяна. Разным людям он предлагал инсценировать ДТП, чтобы получить за них деньги», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что было выявлено более 20 таких эпизодов, где пострадали «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Ренессанс Страхование» и «Альфа-Страхование», при этом ущерб компаниям составил более девяти миллионов рублей. По данным канала, в настоящее время устанавливаются сообщники Карапетяна. Им грозит до десяти лет колонии по статье «Мошенничество в сфере страхования».

Оперативные сотрудники задержали жителя Химок Тиграна Карапетяна. Он неоднократно инсценировал ДТП, чтобы получить за это деньги у страховых компаний. «Оперативники задержали жителя подмосковных Химок Тиграна Карапетяна. Разным людям он предлагал инсценировать ДТП, чтобы получить за них деньги», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что было выявлено более 20 таких эпизодов, где пострадали «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Ренессанс Страхование» и «Альфа-Страхование», при этом ущерб компаниям составил более девяти миллионов рублей. По данным канала, в настоящее время устанавливаются сообщники Карапетяна. Им грозит до десяти лет колонии по статье «Мошенничество в сфере страхования».