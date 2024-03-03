Shot: задержан мошенник, разводивший «Ингосстрах»

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Задержан мужчина, который обманывал «Ингосстрах» поддельными ДТП Фото:

Оперативные сотрудники задержали жителя Химок Тиграна Карапетяна. Он неоднократно инсценировал ДТП, чтобы получить за это деньги у страховых компаний.

«Оперативники задержали жителя подмосковных Химок Тиграна Карапетяна. Разным людям он предлагал инсценировать ДТП, чтобы получить за них деньги», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что было выявлено более 20 таких эпизодов, где пострадали «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Ренессанс Страхование» и «Альфа-Страхование», при этом ущерб компаниям составил более девяти миллионов рублей.

По данным канала, в настоящее время устанавливаются сообщники Карапетяна. Им грозит до десяти лет колонии по статье «Мошенничество в сфере страхования».

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Оперативные сотрудники задержали жителя Химок Тиграна Карапетяна. Он неоднократно инсценировал ДТП, чтобы получить за это деньги у страховых компаний. «Оперативники задержали жителя подмосковных Химок Тиграна Карапетяна. Разным людям он предлагал инсценировать ДТП, чтобы получить за них деньги», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что было выявлено более 20 таких эпизодов, где пострадали «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Ренессанс Страхование» и «Альфа-Страхование», при этом ущерб компаниям составил более девяти миллионов рублей. По данным канала, в настоящее время устанавливаются сообщники Карапетяна. Им грозит до десяти лет колонии по статье «Мошенничество в сфере страхования».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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