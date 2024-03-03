03 марта 2024
02 марта 2024

Участок трассы М-5 в Челябинской области перекроют из-за взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, трасса м5, дорога
Участок трассы будет перекрыт 7 марта с 9:00 до 14:00 Фото:

Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 7 марта перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением буровзрывных работ на участке М-5 „Урал“ закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Ограничения продлятся с 9:00 до 14:00 7 марта», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

Для легкового транспорта возможен объезд по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Большегрузам и автобусам движение на момент работ запрещено полностью.

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Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 7 марта перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением буровзрывных работ на участке М-5 „Урал“ закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Ограничения продлятся с 9:00 до 14:00 7 марта», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. Для легкового транспорта возможен объезд по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Большегрузам и автобусам движение на момент работ запрещено полностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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