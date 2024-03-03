Участок трассы М-5 в Челябинской области перекроют из-за взрывов

Участок трассы будет перекрыт 7 марта с 9:00 до 14:00
Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 7 марта перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением буровзрывных работ на участке М-5 „Урал“ закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Ограничения продлятся с 9:00 до 14:00 7 марта», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.
Для легкового транспорта возможен объезд по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Большегрузам и автобусам движение на момент работ запрещено полностью.
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