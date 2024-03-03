Деньгами бывшего депутата-банкрота из Челябинска займется новый финуправляющий

04 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Суд отстранил финуправляющего экс-депутата Марселя Юсупова Андрея Козлова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Деньгами бывшего депутата-банкрота Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова займется новый финансовый управляющий Александр Ларкин. Как он сам сообщил на «Федресурсе», решение принял суд в Уфе. «Определением Арбитражного суда Башкортостана отстранен от исполнения обязанностей финансовый управляющий должника Марселя Юсупова Андрей Козлов. Утвержден финуправляющим имуществом Марселя Юсупова арбитражный управляющий Александр Ларкин», — отметил назначенец. Как следует из судебного документа, на смене финуправляющего настоял основной кредитор — правовой центр «МААТ». Компания в декабре обвинила Козлова в бездействии: не довел до конца сделку по продаже за 150 млн рублей компании «Башкирия». Другой спор возник из-за уфимской квартиры. Жилье супруга экс-депутата подарила сыну. Юристы «МААТ» посчитали, что кредитор имел право распорядиться недвижимостью в своих интересах. Определение суда о смене финуправляющего было исполнено немедленно. В то же время стороны в течение месяца могут его обжаловать. Козлов обращался в суд с заявлением, которым пытался оспорить решения собрания кредиторов. Те, потребовав отстранить управляющего, отказались принимать его отчет за все время деятельности по состоянию на 1 июля 2023 года. Также «МААТ» настаивал на проведении собраний кредиторов в Москве. Суд принял сторону кредиторов, посчитав, что их решениями ничьи интересы не нарушены, и кредиторы за рамки своих полномочий не вышли. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к стороне кредитора и бывшему финуправляющему Козлову. Однако просьбы прокомментировать документ суда остались без ответа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Деньгами бывшего депутата-банкрота Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова займется новый финансовый управляющий Александр Ларкин. Как он сам сообщил на «Федресурсе», решение принял суд в Уфе. «Определением Арбитражного суда Башкортостана отстранен от исполнения обязанностей финансовый управляющий должника Марселя Юсупова Андрей Козлов. Утвержден финуправляющим имуществом Марселя Юсупова арбитражный управляющий Александр Ларкин», — отметил назначенец. Как следует из судебного документа, на смене финуправляющего настоял основной кредитор — правовой центр «МААТ». Компания в декабре обвинила Козлова в бездействии: не довел до конца сделку по продаже за 150 млн рублей компании «Башкирия». Другой спор возник из-за уфимской квартиры. Жилье супруга экс-депутата подарила сыну. Юристы «МААТ» посчитали, что кредитор имел право распорядиться недвижимостью в своих интересах. Определение суда о смене финуправляющего было исполнено немедленно. В то же время стороны в течение месяца могут его обжаловать. Козлов обращался в суд с заявлением, которым пытался оспорить решения собрания кредиторов. Те, потребовав отстранить управляющего, отказались принимать его отчет за все время деятельности по состоянию на 1 июля 2023 года. Также «МААТ» настаивал на проведении собраний кредиторов в Москве. Суд принял сторону кредиторов, посчитав, что их решениями ничьи интересы не нарушены, и кредиторы за рамки своих полномочий не вышли. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к стороне кредитора и бывшему финуправляющему Козлову. Однако просьбы прокомментировать документ суда остались без ответа.