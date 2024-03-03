03 марта 2024

Деньгами бывшего депутата-банкрота из Челябинска займется новый финуправляющий

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Суд отстранил финуправляющего экс-депутата Марселя Юсупова Андрея Козлова Фото:

Деньгами бывшего депутата-банкрота Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова займется новый финансовый управляющий Александр Ларкин. Как он сам сообщил на «Федресурсе», решение принял суд в Уфе.

«Определением Арбитражного суда Башкортостана отстранен от исполнения обязанностей финансовый управляющий должника Марселя Юсупова Андрей Козлов. Утвержден финуправляющим имуществом Марселя Юсупова арбитражный управляющий Александр Ларкин», — отметил назначенец.

Как следует из судебного документа, на смене финуправляющего настоял основной кредитор — правовой центр «МААТ». Компания в декабре обвинила Козлова в бездействии: не довел до конца сделку по продаже за 150 млн рублей компании «Башкирия». Другой спор возник из-за уфимской квартиры. Жилье супруга экс-депутата подарила сыну. Юристы «МААТ» посчитали, что кредитор имел право распорядиться недвижимостью в своих интересах.

Определение суда о смене финуправляющего было исполнено немедленно. В то же время стороны в течение месяца могут его обжаловать. Козлов обращался в суд с заявлением, которым пытался оспорить решения собрания кредиторов. Те, потребовав отстранить управляющего, отказались принимать его отчет за все время деятельности по состоянию на 1 июля 2023 года. Также «МААТ» настаивал на проведении собраний кредиторов в Москве. Суд принял сторону кредиторов, посчитав, что их решениями ничьи интересы не нарушены, и кредиторы за рамки своих полномочий не вышли.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к стороне кредитора и бывшему финуправляющему Козлову. Однако просьбы прокомментировать документ суда остались без ответа.

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Деньгами бывшего депутата-банкрота Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова займется новый финансовый управляющий Александр Ларкин. Как он сам сообщил на «Федресурсе», решение принял суд в Уфе. «Определением Арбитражного суда Башкортостана отстранен от исполнения обязанностей финансовый управляющий должника Марселя Юсупова Андрей Козлов. Утвержден финуправляющим имуществом Марселя Юсупова арбитражный управляющий Александр Ларкин», — отметил назначенец. Как следует из судебного документа, на смене финуправляющего настоял основной кредитор — правовой центр «МААТ». Компания в декабре обвинила Козлова в бездействии: не довел до конца сделку по продаже за 150 млн рублей компании «Башкирия». Другой спор возник из-за уфимской квартиры. Жилье супруга экс-депутата подарила сыну. Юристы «МААТ» посчитали, что кредитор имел право распорядиться недвижимостью в своих интересах. Определение суда о смене финуправляющего было исполнено немедленно. В то же время стороны в течение месяца могут его обжаловать. Козлов обращался в суд с заявлением, которым пытался оспорить решения собрания кредиторов. Те, потребовав отстранить управляющего, отказались принимать его отчет за все время деятельности по состоянию на 1 июля 2023 года. Также «МААТ» настаивал на проведении собраний кредиторов в Москве. Суд принял сторону кредиторов, посчитав, что их решениями ничьи интересы не нарушены, и кредиторы за рамки своих полномочий не вышли. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к стороне кредитора и бывшему финуправляющему Козлову. Однако просьбы прокомментировать документ суда остались без ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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