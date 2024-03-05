Челябинским бойцам СВО передали внедорожники и медцентр на колесах. Видео

05 марта 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Медики передали на фронт три внедорожника и мобильный медцентр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Больница Долгодеревенского Сосновского района (Челябинская область) передала три внедорожника и автомобиль спецмедслужбы бойцам СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Три УАЗа и автомобиль спецмедслужбы списаны с баланса нашей медицинской организации. Выступили с предложением в министерство отправить технику нашим бойцам в зону СВО. Минздрав поддержал нас», — передает минздрав слова и. о. главврача больницы Дмитрия Киреева. Решение отправить автомобили в зону СВО было принято после пополнения автопарка больницы новым транспортом. Доставить технику на передовую помогают бойцы одной из воинских частей Челябинской области. Сейчас больница готовит документы для передачи еще нескольких автомобилей.

Больница Долгодеревенского Сосновского района (Челябинская область) передала три внедорожника и автомобиль спецмедслужбы бойцам СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Три УАЗа и автомобиль спецмедслужбы списаны с баланса нашей медицинской организации. Выступили с предложением в министерство отправить технику нашим бойцам в зону СВО. Минздрав поддержал нас», — передает минздрав слова и. о. главврача больницы Дмитрия Киреева. Решение отправить автомобили в зону СВО было принято после пополнения автопарка больницы новым транспортом. Доставить технику на передовую помогают бойцы одной из воинских частей Челябинской области. Сейчас больница готовит документы для передачи еще нескольких автомобилей.