Советник Куйвашева предложил создать новое федеральное министерство и даже нашел кандидата

Советник Куйвашева предложил создать новое федеральное министерство

05 марта 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Анатолий Гайда работал с тремя свердловскими губернаторами — Эдуардом Росселем, Александром Мишариным, сейчас — с Евгением Куйвашевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Советник свердловского губернатора Евгения Куйвашева, профессор Анатолий Гайда предложил создать министерство, которое занималось бы вопросами национальной политики. Эта сфера, по мнению Гайды, запущена и требует конкретных решений. Свое предложение он озвучил на очередном заседании «Екатеринбургского клуба» — площадки, объединяющей чиновников, теоретиков и чиновников-теоретиков, передает корреспондент URA.RU. «Тема национальной политики в России крайне запущена, несмотря на работу Свердловской области во главе с губернатором [по этому направлению] <…> Ситуация сложилась такая, что все социальные отношения рассматриваются через призму межэтнических отношений. Проблема есть, но нет даже министерства, которое бы занималось вопросом национальной политики. На мой взгляд, это крайне необходимо сделать, так как тема одна из ключевых. Я бы на месте президента объявил конкурс на должность министра с единственным условием — каждый должен представить свое видение стратегии национальной политики», — заявил Гайда. И даже предложил кандидатуру Марины Плясуновой, экс-сотрудницы регионального департамента внутренней политики, долгие годы посвятившей работе по вопросам межнациональных отношений. Ее выступление на заседании клуба коллеги оценили высоко. Запущенность же темы обусловлена несколькими факторами, объяснил профессор. Во-первых, неопределенность понятий «народ», «нация», «этнос». Причем это ведет не только к неопределенности самой национальной политики, но и к противоречивости, которая фиксируется в официальных документах. Во-вторых, методологическая неопределенность в анализе межэтнических и межнациональных отношений. «Из этого вытекает размытость, неопределенность целей государственной национальной политики», — добавил Гайда. Наглядно иллюстрируя свои слова, он привел в качестве примера постановление Росстата, где даны этнические маркеры для определения национальности. Всего их 1840. Сейчас в России насчитывается 193 национальности, при этом еще в 1921 году было не больше 20. «На мой взгляд, этот прогресс, близкий к арифметическому, связан с системой подсчетов», — добавил Гайда. Более развернуто осветить эту тему он вместе с Вадимом Дубичевым, замруководителя аппарата главы региона, планируют в очередной статье по вопросам национальной политики. Предыдущая статья, которую представили идеологи свердловской власти, была посвящена критике государственной идеологии. «Екатеринбургский клуб» — экспертная площадка, где обсуждают вопросы самого широкого спектра. Летом 2023 года участники клуба запустили дискуссию о формировании новой идеологии и сейчас продолжают ее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Советник свердловского губернатора Евгения Куйвашева, профессор Анатолий Гайда предложил создать министерство, которое занималось бы вопросами национальной политики. Эта сфера, по мнению Гайды, запущена и требует конкретных решений. Свое предложение он озвучил на очередном заседании «Екатеринбургского клуба» — площадки, объединяющей чиновников, теоретиков и чиновников-теоретиков, передает корреспондент URA.RU. «Тема национальной политики в России крайне запущена, несмотря на работу Свердловской области во главе с губернатором [по этому направлению] <…> Ситуация сложилась такая, что все социальные отношения рассматриваются через призму межэтнических отношений. Проблема есть, но нет даже министерства, которое бы занималось вопросом национальной политики. На мой взгляд, это крайне необходимо сделать, так как тема одна из ключевых. Я бы на месте президента объявил конкурс на должность министра с единственным условием — каждый должен представить свое видение стратегии национальной политики», — заявил Гайда. И даже предложил кандидатуру Марины Плясуновой, экс-сотрудницы регионального департамента внутренней политики, долгие годы посвятившей работе по вопросам межнациональных отношений. Ее выступление на заседании клуба коллеги оценили высоко. Запущенность же темы обусловлена несколькими факторами, объяснил профессор. Во-первых, неопределенность понятий «народ», «нация», «этнос». Причем это ведет не только к неопределенности самой национальной политики, но и к противоречивости, которая фиксируется в официальных документах. Во-вторых, методологическая неопределенность в анализе межэтнических и межнациональных отношений. «Из этого вытекает размытость, неопределенность целей государственной национальной политики», — добавил Гайда. Наглядно иллюстрируя свои слова, он привел в качестве примера постановление Росстата, где даны этнические маркеры для определения национальности. Всего их 1840. Сейчас в России насчитывается 193 национальности, при этом еще в 1921 году было не больше 20. «На мой взгляд, этот прогресс, близкий к арифметическому, связан с системой подсчетов», — добавил Гайда. Более развернуто осветить эту тему он вместе с Вадимом Дубичевым, замруководителя аппарата главы региона, планируют в очередной статье по вопросам национальной политики. Предыдущая статья, которую представили идеологи свердловской власти, была посвящена критике государственной идеологии. «Екатеринбургский клуб» — экспертная площадка, где обсуждают вопросы самого широкого спектра. Летом 2023 года участники клуба запустили дискуссию о формировании новой идеологии и сейчас продолжают ее.