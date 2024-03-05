В ХМАО построят зарядные станции для электромобилей

06 марта 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Зарядные станции для электромобилей построят в ХМАО в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU Быстрые зарядные станции для электромобилей построят в ХМАО в 2024 году. Предпринимателям, запустившим станции в регионе, окажут финансовую поддержку. Об этом сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры в своем telegram-канале. «Программа развития электрозарядной инфраструктуры в автономном округе предполагает финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, построившим и запустившим станции в этом году. Размер финансовой поддержки на возмещение части фактических затрат на закупку или производство оборудования — не более 1 млн 860 тысяч рублей, на технологическое присоединение — не более 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.



В 2023 году правительство РФ включило ХМАО в пилотный проект по строительству зарядных станций для электромобилей. Проект поможет ускорить процесс технологического развития, а также улучшить экологию в регионе.

Быстрые зарядные станции для электромобилей построят в ХМАО в 2024 году. Предпринимателям, запустившим станции в регионе, окажут финансовую поддержку. Об этом сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры в своем telegram-канале. «Программа развития электрозарядной инфраструктуры в автономном округе предполагает финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, построившим и запустившим станции в этом году. Размер финансовой поддержки на возмещение части фактических затрат на закупку или производство оборудования — не более 1 млн 860 тысяч рублей, на технологическое присоединение — не более 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В 2023 году правительство РФ включило ХМАО в пилотный проект по строительству зарядных станций для электромобилей. Проект поможет ускорить процесс технологического развития, а также улучшить экологию в регионе.