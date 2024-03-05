05 марта 2024

В ХМАО построят зарядные станции для электромобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, электротранспорт, зарядная станция
Зарядные станции для электромобилей построят в ХМАО  в 2024 году Фото:

Быстрые зарядные станции для электромобилей построят в ХМАО в 2024 году. Предпринимателям, запустившим станции в регионе, окажут финансовую поддержку. Об этом сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры в своем telegram-канале.

«Программа развития электрозарядной инфраструктуры в автономном округе предполагает финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, построившим и запустившим станции в этом году. Размер финансовой поддержки на возмещение части фактических затрат на закупку или производство оборудования — не более 1 млн 860 тысяч рублей, на технологическое присоединение — не более 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В 2023 году правительство РФ включило ХМАО в пилотный проект по строительству зарядных станций для электромобилей. Проект поможет ускорить процесс технологического развития, а также улучшить экологию в регионе.

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Быстрые зарядные станции для электромобилей построят в ХМАО в 2024 году. Предпринимателям, запустившим станции в регионе, окажут финансовую поддержку. Об этом сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры в своем telegram-канале. «Программа развития электрозарядной инфраструктуры в автономном округе предполагает финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, построившим и запустившим станции в этом году. Размер финансовой поддержки на возмещение части фактических затрат на закупку или производство оборудования — не более 1 млн 860 тысяч рублей, на технологическое присоединение — не более 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В 2023 году правительство РФ включило ХМАО в пилотный проект по строительству зарядных станций для электромобилей. Проект поможет ускорить процесс технологического развития, а также улучшить экологию в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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