В Екатеринбурге возле здания правительства сбили мужчину на пешеходном переходе

В Екатеринбурге на улице Ельцина водитель автомобиля Toyota не пропустил пешехода и сбил его. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Ельцина со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Челюскинцев при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода", — говорится в сообщении. В результате ДТП пешеход с различными травмами доставлен в лечебное учреждение.
По факту происшествия проводится проверка. Также Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными и напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода».
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