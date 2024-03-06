Директору пермской УК вынесли приговор за упавший на женщину снег

Директор управляющей компании признан виновным по уголовному делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор управляющей компании ООО «Чуртан 59» признан виновным в том, что с крыши дома, который обслуживала его УК, снег упал на женщину, и она получила различные травмы. Он остался на свободе, но должен будет выплатить крупный штраф. Информация об этом размещена в официальном сообществе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».

«Установлено, что директор не организовал очистку крыши, чтобы сэкономить бюджет компании. В марте 2023 года женщина шла по улице и сверху на нее упала снежно-ледяная глыба. Женщина получила серьезную травму. Директор был признан виновным. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, еще 300 тысяч он обязан будет выплатить пострадавшей пермячке», — сообщили в суде.

У пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма, она долгое время проходила лечение в стационаре. Сейчас пермячка лечится у невропатолога.