Директору пермской УК вынесли приговор за упавший на женщину снег

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Директор управляющей компании признан виновным по уголовному делу Фото:

Директор управляющей компании ООО «Чуртан 59» признан виновным в том, что с крыши дома, который обслуживала его УК, снег упал на женщину, и она получила различные травмы. Он остался на свободе, но должен будет выплатить крупный штраф. Информация об этом размещена в официальном сообществе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».

«Установлено, что директор не организовал очистку крыши, чтобы сэкономить бюджет компании. В марте 2023 года женщина шла по улице и сверху на нее упала снежно-ледяная глыба. Женщина получила серьезную травму. Директор был признан виновным. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, еще 300 тысяч он обязан будет выплатить пострадавшей пермячке», — сообщили в суде.

У пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма, она долгое время проходила лечение в стационаре. Сейчас пермячка лечится у невропатолога.

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Директор управляющей компании ООО «Чуртан 59» признан виновным в том, что с крыши дома, который обслуживала его УК, снег упал на женщину, и она получила различные травмы. Он остался на свободе, но должен будет выплатить крупный штраф. Информация об этом размещена в официальном сообществе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». «Установлено, что директор не организовал очистку крыши, чтобы сэкономить бюджет компании. В марте 2023 года женщина шла по улице и сверху на нее упала снежно-ледяная глыба. Женщина получила серьезную травму. Директор был признан виновным. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, еще 300 тысяч он обязан будет выплатить пострадавшей пермячке», — сообщили в суде. У пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма, она долгое время проходила лечение в стационаре. Сейчас пермячка лечится у невропатолога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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