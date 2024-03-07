Путин провел встречу с губернатором Краснодарского края

07 марта 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Краснодарский край встретился с главой региона Вениамином Кондратьевым. Темой их обсуждения стали экономика, выполнение нацпроектов, туризм и инвестиции. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «В целом у вас все стабильно, знаю. Край развивается, показатели хорошие — практически все основные показатели. Безработица в стране рекордно низкая, а у вас еще ниже, чем в среднем по стране», — сказал Путин в начале встречи. В свою очередь, глава Краснодарского края поблагодарил Путина за решения, озвученные в ходе послания к Федеральному собранию. «Они касаются жителей всей страны, бизнеса и, конечно, жителей нашего края — жителей, бизнеса, предприятий, на которых работают люди, многодетных семей», — подчеркнул Кондратьев.

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Краснодарский край встретился с главой региона Вениамином Кондратьевым. Темой их обсуждения стали экономика, выполнение нацпроектов, туризм и инвестиции. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «В целом у вас все стабильно, знаю. Край развивается, показатели хорошие — практически все основные показатели. Безработица в стране рекордно низкая, а у вас еще ниже, чем в среднем по стране», — сказал Путин в начале встречи. В свою очередь, глава Краснодарского края поблагодарил Путина за решения, озвученные в ходе послания к Федеральному собранию. «Они касаются жителей всей страны, бизнеса и, конечно, жителей нашего края — жителей, бизнеса, предприятий, на которых работают люди, многодетных семей», — подчеркнул Кондратьев.