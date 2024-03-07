07 марта 2024

Бухгалтер из Челябинской области победила в суперигре «Поле чудес»

© Служба новостей «URA.RU»
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Cтрит-арт "Недосказанность". Автор Лев Зелен. Екатеринбург, первый канал, стрит арт, недосказанность
Жительница Челябинской области победила в игре на «Первом канале» Фото:

Бухгалтер из Кусинского района Челябинской области Александра Русина приняла участие в «Поле чудес» и победила в суперигре. Тема игры предпраздничного выпуска 7 марта касалась женщин, рассказали в пресс-службе «Первого канала».

«Тема игры — „Женщины“», — сообщается на официальном сайте «Первого канала». Победителем суперигры стала жительница Кусы Александра Русина.

Сначала Русина ответила на вопрос: «Как раньше в народе называли говорливую женщину, болтунью?». Правильный ответ — брехалка. После вышла в финал, где тоже смогла отгадать слово.

От участия в суперигре Русина хотела отказаться. «Мечта жизни побывать здесь. Хочу оставить призы на память», — сообщила она. Но зал криками убедил ее в необходимости рискнуть. В итоге Русина правильно ответила на главное слово из трех и победила в суперигре.

Ранее парень из челябинской запретки Максим Буренков стал участником финальной игры серии «Что? Где? Когда?» 24 декабря на Первом канале. Вопрос от жителя города Трехгорный выбрали из тысячи других вопросов и пригласили на финальную игру уходящего 2023 года, рассказал Буренков URA.RU.

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Бухгалтер из Кусинского района Челябинской области Александра Русина приняла участие в «Поле чудес» и победила в суперигре. Тема игры предпраздничного выпуска 7 марта касалась женщин, рассказали в пресс-службе «Первого канала». «Тема игры — „Женщины“», — сообщается на официальном сайте «Первого канала». Победителем суперигры стала жительница Кусы Александра Русина. Сначала Русина ответила на вопрос: «Как раньше в народе называли говорливую женщину, болтунью?». Правильный ответ — брехалка. После вышла в финал, где тоже смогла отгадать слово. От участия в суперигре Русина хотела отказаться. «Мечта жизни побывать здесь. Хочу оставить призы на память», — сообщила она. Но зал криками убедил ее в необходимости рискнуть. В итоге Русина правильно ответила на главное слово из трех и победила в суперигре. Ранее парень из челябинской запретки Максим Буренков стал участником финальной игры серии «Что? Где? Когда?» 24 декабря на Первом канале. Вопрос от жителя города Трехгорный выбрали из тысячи других вопросов и пригласили на финальную игру уходящего 2023 года, рассказал Буренков URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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