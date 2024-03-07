Бухгалтер из Челябинской области победила в суперигре «Поле чудес»

Бухгалтер из Кусинского района Челябинской области Александра Русина приняла участие в «Поле чудес» и победила в суперигре. Тема игры предпраздничного выпуска 7 марта касалась женщин, рассказали в пресс-службе «Первого канала».
«Тема игры — „Женщины“», — сообщается на официальном сайте «Первого канала». Победителем суперигры стала жительница Кусы Александра Русина.
Сначала Русина ответила на вопрос: «Как раньше в народе называли говорливую женщину, болтунью?». Правильный ответ — брехалка. После вышла в финал, где тоже смогла отгадать слово.
От участия в суперигре Русина хотела отказаться. «Мечта жизни побывать здесь. Хочу оставить призы на память», — сообщила она. Но зал криками убедил ее в необходимости рискнуть. В итоге Русина правильно ответила на главное слово из трех и победила в суперигре.
Ранее парень из челябинской запретки Максим Буренков стал участником финальной игры серии «Что? Где? Когда?» 24 декабря на Первом канале. Вопрос от жителя города Трехгорный выбрали из тысячи других вопросов и пригласили на финальную игру уходящего 2023 года, рассказал Буренков URA.RU.
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