09 марта 2024

Трамп заявил, что Путин воспользовался одной из слабостей Байдена

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Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд,  stock
Путин может воспользоваться недостатками Байдена, заявил Трамп (на фото) Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что глава РФ Владимир Путин может пользоваться слабостью в политике нынешнего американского лидер Джо Байдена. Трансляция с выступлением Трампа велась на youtube-канале медиакомпании RSBN.

«Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности <…>. И знаете, Путин теперь говорит о ядерном [оружии]. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом [США] является идиот», — сказал Трамп.

Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ США, передает RT. Однако он отметил, что лучшим для РФ будет нынешний президент Джо Байден. Путин полагает, что «он более опытный и прогнозируемый». Слова российского лидера Дональд Трамп воспринял как комплимент. Также экс-глава государства США заявил, что Байден выгоднее для РФ, так как отдаст ей все в качестве подарка.

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Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что глава РФ Владимир Путин может пользоваться слабостью в политике нынешнего американского лидер Джо Байдена. Трансляция с выступлением Трампа велась на youtube-канале медиакомпании RSBN. «Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности <…>. И знаете, Путин теперь говорит о ядерном [оружии]. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом [США] является идиот», — сказал Трамп. Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ США, передает RT. Однако он отметил, что лучшим для РФ будет нынешний президент Джо Байден. Путин полагает, что «он более опытный и прогнозируемый». Слова российского лидера Дональд Трамп воспринял как комплимент. Также экс-глава государства США заявил, что Байден выгоднее для РФ, так как отдаст ей все в качестве подарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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