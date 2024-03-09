Трамп заявил, что Путин воспользовался одной из слабостей Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что глава РФ Владимир Путин может пользоваться слабостью в политике нынешнего американского лидер Джо Байдена. Трансляция с выступлением Трампа велась на youtube-канале медиакомпании RSBN.
«Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности <…>. И знаете, Путин теперь говорит о ядерном [оружии]. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом [США] является идиот», —
Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ США, передает RT. Однако он отметил, что лучшим для РФ будет нынешний президент Джо Байден. Путин полагает, что «он более опытный и прогнозируемый». Слова российского лидера Дональд Трамп воспринял как комплимент. Также экс-глава государства США заявил, что Байден выгоднее для РФ, так как отдаст ей все в качестве подарка.
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