Трамп заявил, что Путин воспользовался одной из слабостей Байдена

10 марта 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Путин может воспользоваться недостатками Байдена, заявил Трамп (на фото) Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что глава РФ Владимир Путин может пользоваться слабостью в политике нынешнего американского лидер Джо Байдена. Трансляция с выступлением Трампа велась на youtube-канале медиакомпании RSBN. «Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности <…>. И знаете, Путин теперь говорит о ядерном [оружии]. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом [США] является идиот», — сказал Трамп. Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ США, передает RT. Однако он отметил, что лучшим для РФ будет нынешний президент Джо Байден. Путин полагает, что «он более опытный и прогнозируемый». Слова российского лидера Дональд Трамп воспринял как комплимент. Также экс-глава государства США заявил, что Байден выгоднее для РФ, так как отдаст ей все в качестве подарка.

Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что глава РФ Владимир Путин может пользоваться слабостью в политике нынешнего американского лидер Джо Байдена. Трансляция с выступлением Трампа велась на youtube-канале медиакомпании RSBN. «Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности <…>. И знаете, Путин теперь говорит о ядерном [оружии]. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом [США] является идиот», — сказал Трамп. Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ США, передает RT. Однако он отметил, что лучшим для РФ будет нынешний президент Джо Байден. Путин полагает, что «он более опытный и прогнозируемый». Слова российского лидера Дональд Трамп воспринял как комплимент. Также экс-глава государства США заявил, что Байден выгоднее для РФ, так как отдаст ей все в качестве подарка.