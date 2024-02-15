Трамп неожиданно отреагировал на слова Путина о предпочтительном для РФ президенте США

Трамп воспринял слова Путина о предпочтительности Байдена как комплимент
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Дональд Трамп назвал себя единственным президентом США, ничего не отдавшим России Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского лидера Владимира Путина о наиболее предпочтительном для РФ главе американского государства. Ранее Путин назвал нынешнего президента США Джо Байдена более «выгодным» для Москвы.

«Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо», — сказал Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Чарльстоне, передает РИА Новости.

Также экс-глава государства заявил, что Байден выгоднее для РФ, так как отдаст ей все в качестве подарка, даже Украину. Себя же Трамп назвал единственным президентом США, который «ничего не давал» российской стороне.

Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину назвал Байдена более «выгодным» для РФ. По словам российского лидера, нынешний глава государства предсказуем, в отличие от Трампа, пишет деловое издание «Взгляд».

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Бывший президент США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского лидера Владимира Путина о наиболее предпочтительном для РФ главе американского государства. Ранее Путин назвал нынешнего президента США Джо Байдена более «выгодным» для Москвы. «Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо», — сказал Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Чарльстоне, передает РИА Новости. Также экс-глава государства заявил, что Байден выгоднее для РФ, так как отдаст ей все в качестве подарка, даже Украину. Себя же Трамп назвал единственным президентом США, который «ничего не давал» российской стороне. Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину назвал Байдена более «выгодным» для РФ. По словам российского лидера, нынешний глава государства предсказуем, в отличие от Трампа, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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