В мире США Трамп неожиданно отреагировал на слова Путина о предпочтительном для РФ президенте США Трамп воспринял слова Путина о предпочтительности Байдена как комплимент 15 февраля 2024 в 07:23 Размер текста - 17 + Дональд Трамп назвал себя единственным президентом США, ничего не отдавшим России Фото: Official White House / Tia Dufour Бывший президент США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского лидера Владимира Путина о наиболее предпочтительном для РФ главе американского государства. Ранее Путин назвал нынешнего президента США Джо Байдена более «выгодным» для Москвы. «Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо», — сказал Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Чарльстоне, передает РИА Новости. Также экс-глава государства заявил, что Байден выгоднее для РФ, так как отдаст ей все в качестве подарка, даже Украину. Себя же Трамп назвал единственным президентом США, который «ничего не давал» российской стороне. Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину назвал Байдена более «выгодным» для РФ. По словам российского лидера, нынешний глава государства предсказуем, в отличие от Трампа, пишет деловое издание «Взгляд». Бывший президент США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского лидера Владимира Путина о наиболее предпочтительном для РФ главе американского государства. Ранее Путин назвал нынешнего президента США Джо Байдена более «выгодным» для Москвы. «Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо», — сказал Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Чарльстоне, передает РИА Новости. Также экс-глава государства заявил, что Байден выгоднее для РФ, так как отдаст ей все в качестве подарка, даже Украину. Себя же Трамп назвал единственным президентом США, который «ничего не давал» российской стороне. Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину назвал Байдена более «выгодным» для РФ. По словам российского лидера, нынешний глава государства предсказуем, в отличие от Трампа, пишет деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям