Трамп неожиданно отреагировал на слова Путина о предпочтительном для РФ президенте США

Бывший президент США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского лидера Владимира Путина о наиболее предпочтительном для РФ главе американского государства. Ранее Путин назвал нынешнего президента США Джо Байдена более «выгодным» для Москвы.
«Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо», — сказал Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Чарльстоне, передает РИА Новости.
Также экс-глава государства заявил, что Байден выгоднее для РФ, так как отдаст ей все в качестве подарка, даже Украину. Себя же Трамп назвал единственным президентом США, который «ничего не давал» российской стороне.
Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину назвал Байдена более «выгодным» для РФ. По словам российского лидера, нынешний глава государства предсказуем, в отличие от Трампа, пишет деловое издание «Взгляд».
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