Еще один экс-депутат законодательного собрания Пермского края признан банкротом

Бывший депутат заксобрания Пермского края Подкорытов признан банкротом

11 марта 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Сумма исковых требований к Владимиру Подкорытову составляет 35,5 млн рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Владимир Подкорытов признан банкротом. В отношении него начата процедура реструктуризации долгов. «Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Владимир Подкорытова банкротом, в его отношении также введена процедура реструктуризации долгов», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные Арбитражного суда Пермского края. Заявление о признании Подкорытова банкротом поступило в суд 30 октября 2023 года. Сумма исковых требований к нему составляет 35,5 млн рублей. Подкорытов избрался депутатом краевого парламента в 2016 году. В октябре 2019 года его полномочия как депутата были досрочно прекращены. Экс-депутат ранее возглавлял АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“». В 2019 году он был признан виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере. Ленинский районный суд Перми установил, что Подкорытов сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Гособвинение запрашивало для Подкорытова два с половиной года лишения свободы, однако экс-депутат отделался штрафом в сумме штрафа 500 тысяч рублей. В конце февраля банкротом был признан экс-депутат регионального законодательного собрания Виктор Плюснин. В отношении него начата процедура реализации имущества. Кредиторами являются индивидуальные предприниматели и ПАО «Сбербанк». Сам должник находится под подпиской о невыезде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Владимир Подкорытов признан банкротом. В отношении него начата процедура реструктуризации долгов. «Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Владимир Подкорытова банкротом, в его отношении также введена процедура реструктуризации долгов», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные Арбитражного суда Пермского края. Заявление о признании Подкорытова банкротом поступило в суд 30 октября 2023 года. Сумма исковых требований к нему составляет 35,5 млн рублей. Подкорытов избрался депутатом краевого парламента в 2016 году. В октябре 2019 года его полномочия как депутата были досрочно прекращены. Экс-депутат ранее возглавлял АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“». В 2019 году он был признан виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере. Ленинский районный суд Перми установил, что Подкорытов сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Гособвинение запрашивало для Подкорытова два с половиной года лишения свободы, однако экс-депутат отделался штрафом в сумме штрафа 500 тысяч рублей. В конце февраля банкротом был признан экс-депутат регионального законодательного собрания Виктор Плюснин. В отношении него начата процедура реализации имущества. Кредиторами являются индивидуальные предприниматели и ПАО «Сбербанк». Сам должник находится под подпиской о невыезде.