В ХМАО мужчины поборются за звание лучшего в конкурсе красоты

В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) мужчины поборются за кубок в конкурсе красоты. Победителю будет присвоен титул «Ты настоящий мужчина». Об этом URA.RU сообщила менеджер проекта Маргарита Мирошниченко.
«Концепция проекта „Ты настоящий мужчина“ основана на идее проявления мужественности, силы и уверенности в себе. Но с учетом таких качеств, как эмоциональная открытость, харизма, умение быть лидером. Конкурс призван показать, что „настоящий мужчина“ обладает истинными ценностями, которые помогают не только ему самому, но и всему обществу», — поделилась с агентством Мирошниченко.
Кастинг на конкурс уже объявлен в Сургуте и Нижневартовске. Конкурс в категории «Ты настоящий мужчина» пройдет в рамках проекта «Ты уникальная». Принять участие в нем может любой мужчина, проживающий на территории этих югорских городов. Победителя наградят кубком в финале, который состоится в апреле.
Ранее URA.RU сообщало, что медсестра из Нижневартовска Маргарита Мирошниченко выиграла корону на конкурсе красоты «Ты уникальная». Югорчанка представит город на всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге. Пока что девушка решила сама заниматься организацией следующего выпуска проекта.
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