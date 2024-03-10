10 марта 2024

В ХМАО мужчины поборются за звание лучшего в конкурсе красоты

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте и Нижневартовске мужчины поборются за кубок в конкурсе красоты Фото:

В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) мужчины поборются за кубок в конкурсе красоты. Победителю будет присвоен титул «Ты настоящий мужчина». Об этом URA.RU сообщила менеджер проекта Маргарита Мирошниченко.

«Концепция проекта „Ты настоящий мужчина“ основана на идее проявления мужественности, силы и уверенности в себе. Но с учетом таких качеств, как эмоциональная открытость, харизма, умение быть лидером. Конкурс призван показать, что „настоящий мужчина“ обладает истинными ценностями, которые помогают не только ему самому, но и всему обществу», — поделилась с агентством Мирошниченко.

Кастинг на конкурс уже объявлен в Сургуте и Нижневартовске. Конкурс в категории «Ты настоящий мужчина» пройдет в рамках проекта «Ты уникальная». Принять участие в нем может любой мужчина, проживающий на территории этих югорских городов. Победителя наградят кубком в финале, который состоится в апреле.

Ранее URA.RU сообщало, что медсестра из Нижневартовска Маргарита Мирошниченко выиграла корону на конкурсе красоты «Ты уникальная». Югорчанка представит город на всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге. Пока что девушка решила сама заниматься организацией следующего выпуска проекта.

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В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) мужчины поборются за кубок в конкурсе красоты. Победителю будет присвоен титул «Ты настоящий мужчина». Об этом URA.RU сообщила менеджер проекта Маргарита Мирошниченко. «Концепция проекта „Ты настоящий мужчина“ основана на идее проявления мужественности, силы и уверенности в себе. Но с учетом таких качеств, как эмоциональная открытость, харизма, умение быть лидером. Конкурс призван показать, что „настоящий мужчина“ обладает истинными ценностями, которые помогают не только ему самому, но и всему обществу», — поделилась с агентством Мирошниченко. Кастинг на конкурс уже объявлен в Сургуте и Нижневартовске. Конкурс в категории «Ты настоящий мужчина» пройдет в рамках проекта «Ты уникальная». Принять участие в нем может любой мужчина, проживающий на территории этих югорских городов. Победителя наградят кубком в финале, который состоится в апреле. Ранее URA.RU сообщало, что медсестра из Нижневартовска Маргарита Мирошниченко выиграла корону на конкурсе красоты «Ты уникальная». Югорчанка представит город на всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге. Пока что девушка решила сама заниматься организацией следующего выпуска проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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