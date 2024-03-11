11 марта 2024

В ХМАО некоторые школьники не пойдут на уроки из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, школа, заозерный, стройка
Дети не пойдут в школу из-за морозов Фото:

В ХМАО 12 марта дети с 1-го по 8-й классы первой смены освобождены от занятий в некоторых школах из-за низких температур. Актировки были объявлены в четырех городах, указано на сайте «Госуслуг».

«Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -33 градусов, ветер 0 метров в секунду», — написано на сайте.

Занятия у школьников с 1-го по 4-й классы отменены в следующих населенных пунктах: Талинка, Карымкары, Комсомольский. Также актировка коснется Кимкьясуй, Сосьва.

Не пойдут на занятия школьники с 1-го по 8-й классы в населенных пунктах: Радужный, Белоярский, Ванзетур, Когалым, Покачи, Теги, Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Сорум, Сосновка, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Варьеган, Новоаганск, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка. Школьники с 1-го по 11-й классы не пойдут на уроки в Саранпауле, Щекурье и Ломбовоже.

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В ХМАО 12 марта дети с 1-го по 8-й классы первой смены освобождены от занятий в некоторых школах из-за низких температур. Актировки были объявлены в четырех городах, указано на сайте «Госуслуг». «Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -33 градусов, ветер 0 метров в секунду», — написано на сайте. Занятия у школьников с 1-го по 4-й классы отменены в следующих населенных пунктах: Талинка, Карымкары, Комсомольский. Также актировка коснется Кимкьясуй, Сосьва. Не пойдут на занятия школьники с 1-го по 8-й классы в населенных пунктах: Радужный, Белоярский, Ванзетур, Когалым, Покачи, Теги, Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Сорум, Сосновка, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Варьеган, Новоаганск, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка. Школьники с 1-го по 11-й классы не пойдут на уроки в Саранпауле, Щекурье и Ломбовоже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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