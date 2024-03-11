В ХМАО некоторые школьники не пойдут на уроки из-за морозов

12 марта 2024 в 07:09 Размер текста - 17 +

Дети не пойдут в школу из-за морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО 12 марта дети с 1-го по 8-й классы первой смены освобождены от занятий в некоторых школах из-за низких температур. Актировки были объявлены в четырех городах, указано на сайте «Госуслуг». «Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -33 градусов, ветер 0 метров в секунду», — написано на сайте. Занятия у школьников с 1-го по 4-й классы отменены в следующих населенных пунктах: Талинка, Карымкары, Комсомольский. Также актировка коснется Кимкьясуй, Сосьва. Не пойдут на занятия школьники с 1-го по 8-й классы в населенных пунктах: Радужный, Белоярский, Ванзетур, Когалым, Покачи, Теги, Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Сорум, Сосновка, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Варьеган, Новоаганск, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка. Школьники с 1-го по 11-й классы не пойдут на уроки в Саранпауле, Щекурье и Ломбовоже.

В ХМАО 12 марта дети с 1-го по 8-й классы первой смены освобождены от занятий в некоторых школах из-за низких температур. Актировки были объявлены в четырех городах, указано на сайте «Госуслуг». «Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -33 градусов, ветер 0 метров в секунду», — написано на сайте. Занятия у школьников с 1-го по 4-й классы отменены в следующих населенных пунктах: Талинка, Карымкары, Комсомольский. Также актировка коснется Кимкьясуй, Сосьва. Не пойдут на занятия школьники с 1-го по 8-й классы в населенных пунктах: Радужный, Белоярский, Ванзетур, Когалым, Покачи, Теги, Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Сорум, Сосновка, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Варьеган, Новоаганск, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка. Школьники с 1-го по 11-й классы не пойдут на уроки в Саранпауле, Щекурье и Ломбовоже.