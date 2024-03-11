11 марта 2024

Челябинцы синхронизировали отправку грузов на передовую. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , гуманитарная помощь
Сбор и отправка грузов на передовую объединены маршрутами следования Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области волонтеры объединили усилия для сбора и отправки гуманитарных грузов на передовую. Об этом URA.RU сообщили активисты «Гумконвоя».

«Гумконвой продолжает синхронизировать сбор и отправку, объединять жителей ради нашей Победы. Работает площадка „Попутный груз“, когда автотранспорт, направляющийся в зону СВО и обратно, может догрузить груз в попутном направлении. Создана маршрутная карта SOS по пути следования „Урал-освобожденные территории“, где добровольцы, участники СВО, ветераны боевых действий готовы оказать посильную помощь гумконвоям в экстренных ситуациях», — уточнили активисты организации.

Активисты пригласили волонтеров и всех неравнодушных, а также водителей и представителей транспортных компаний присоединиться к объединению. Ранее депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации на Украине, порекомендовал волонтерам запрашивать список необходимых вещей для сбора грузов, чтобы обеспечить адресную помощь.

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В Челябинской области волонтеры объединили усилия для сбора и отправки гуманитарных грузов на передовую. Об этом URA.RU сообщили активисты «Гумконвоя». «Гумконвой продолжает синхронизировать сбор и отправку, объединять жителей ради нашей Победы. Работает площадка „Попутный груз“, когда автотранспорт, направляющийся в зону СВО и обратно, может догрузить груз в попутном направлении. Создана маршрутная карта SOS по пути следования „Урал-освобожденные территории“, где добровольцы, участники СВО, ветераны боевых действий готовы оказать посильную помощь гумконвоям в экстренных ситуациях», — уточнили активисты организации. Активисты пригласили волонтеров и всех неравнодушных, а также водителей и представителей транспортных компаний присоединиться к объединению. Ранее депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации на Украине, порекомендовал волонтерам запрашивать список необходимых вещей для сбора грузов, чтобы обеспечить адресную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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