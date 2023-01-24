Челябинский депутат-фронтовик дал совет тем, кто хочет помочь бойцам в зоне СВО. Видео

25 января 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

По словам Олега Колесникова, сейчас бойцам нужна адресная помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации на Украине в составе БАРС «Каскад», дал совет жителям, которые хотят помочь в сборе груза для военных. По мнению парламентария, сейчас желательно предоставлять бойцам адресную помощь. «Нужно в каждом подразделении просто спрашивать [что нужно]. Потому что где-то уже переизбыток носков, нательного белья, генераторов. Где-то уже не нужны буржуйки. То есть надо спрашивать у командиров», — сообщил URA.RU Колесников. При этом, по словам депутата, в некоторых подразделениях ощущается острая нехватка предметов первой необходимости. Сейчас прорабатывается проект по распределению гуманитарной помощи среди военных, находящихся на линии фронта. Из Челябинской области с начала спецоперации в Донбасс уже отправили 23 гумконвоя со стройматериалами, одеждой и продуктами. В формировании грузов принимают участие власти, жители и представители регионального бизнеса. Ранее Колесников раскритиковал предложение генерала Виктора Соболева об обязательном бритье бороды во время спецоперации. Уехавший на фронт в октябре 2022 года и успевший за это время прилично обрасти, парламентарий заявил, что борода всегда украшает мужчину и призвал коллег по Госдуме заниматься полезными инициативами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации на Украине в составе БАРС «Каскад», дал совет жителям, которые хотят помочь в сборе груза для военных. По мнению парламентария, сейчас желательно предоставлять бойцам адресную помощь. «Нужно в каждом подразделении просто спрашивать [что нужно]. Потому что где-то уже переизбыток носков, нательного белья, генераторов. Где-то уже не нужны буржуйки. То есть надо спрашивать у командиров», — сообщил URA.RU Колесников. При этом, по словам депутата, в некоторых подразделениях ощущается острая нехватка предметов первой необходимости. Сейчас прорабатывается проект по распределению гуманитарной помощи среди военных, находящихся на линии фронта. Из Челябинской области с начала спецоперации в Донбасс уже отправили 23 гумконвоя со стройматериалами, одеждой и продуктами. В формировании грузов принимают участие власти, жители и представители регионального бизнеса. Ранее Колесников раскритиковал предложение генерала Виктора Соболева об обязательном бритье бороды во время спецоперации. Уехавший на фронт в октябре 2022 года и успевший за это время прилично обрасти, парламентарий заявил, что борода всегда украшает мужчину и призвал коллег по Госдуме заниматься полезными инициативами.