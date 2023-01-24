24 января 2023

Челябинский депутат-фронтовик дал совет тем, кто хочет помочь бойцам в зоне СВО. Видео

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
По словам Олега Колесникова, сейчас бойцам нужна адресная помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации на Украине в составе БАРС «Каскад», дал совет жителям, которые хотят помочь в сборе груза для военных. По мнению парламентария, сейчас желательно предоставлять бойцам адресную помощь.

«Нужно в каждом подразделении просто спрашивать [что нужно]. Потому что где-то уже переизбыток носков, нательного белья, генераторов. Где-то уже не нужны буржуйки. То есть надо спрашивать у командиров», — сообщил URA.RU Колесников.

При этом, по словам депутата, в некоторых подразделениях ощущается острая нехватка предметов первой необходимости. Сейчас прорабатывается проект по распределению гуманитарной помощи среди военных, находящихся на линии фронта.

Из Челябинской области с начала спецоперации в Донбасс уже отправили 23 гумконвоя со стройматериалами, одеждой и продуктами. В формировании грузов принимают участие власти, жители и представители регионального бизнеса.

Ранее Колесников раскритиковал предложение генерала Виктора Соболева об обязательном бритье бороды во время спецоперации. Уехавший на фронт в октябре 2022 года и успевший за это время прилично обрасти, парламентарий заявил, что борода всегда украшает мужчину и призвал коллег по Госдуме заниматься полезными инициативами.

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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации на Украине в составе БАРС «Каскад», дал совет жителям, которые хотят помочь в сборе груза для военных. По мнению парламентария, сейчас желательно предоставлять бойцам адресную помощь. «Нужно в каждом подразделении просто спрашивать [что нужно]. Потому что где-то уже переизбыток носков, нательного белья, генераторов. Где-то уже не нужны буржуйки. То есть надо спрашивать у командиров», — сообщил URA.RU Колесников. При этом, по словам депутата, в некоторых подразделениях ощущается острая нехватка предметов первой необходимости. Сейчас прорабатывается проект по распределению гуманитарной помощи среди военных, находящихся на линии фронта. Из Челябинской области с начала спецоперации в Донбасс уже отправили 23 гумконвоя со стройматериалами, одеждой и продуктами. В формировании грузов принимают участие власти, жители и представители регионального бизнеса. Ранее Колесников раскритиковал предложение генерала Виктора Соболева об обязательном бритье бороды во время спецоперации. Уехавший на фронт в октябре 2022 года и успевший за это время прилично обрасти, парламентарий заявил, что борода всегда украшает мужчину и призвал коллег по Госдуме заниматься полезными инициативами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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