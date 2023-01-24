Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации на Украине в составе БАРС «Каскад», дал совет жителям, которые хотят помочь в сборе груза для военных. По мнению парламентария, сейчас желательно предоставлять бойцам адресную помощь.
«Нужно в каждом подразделении просто спрашивать [что нужно]. Потому что где-то уже переизбыток носков, нательного белья, генераторов. Где-то уже не нужны буржуйки. То есть надо спрашивать у командиров», — сообщил URA.RU Колесников.
При этом, по словам депутата, в некоторых подразделениях ощущается острая нехватка предметов первой необходимости. Сейчас прорабатывается проект по распределению гуманитарной помощи среди военных, находящихся на линии фронта.
Ранее Колесников раскритиковал предложение генерала Виктора Соболева об обязательном бритье бороды во время спецоперации. Уехавший на фронт в октябре 2022 года и успевший за это время прилично обрасти, парламентарий заявил, что борода всегда украшает мужчину и призвал коллег по Госдуме заниматься полезными инициативами.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации на Украине в составе БАРС «Каскад», дал совет жителям, которые хотят помочь в сборе груза для военных. По мнению парламентария, сейчас желательно предоставлять бойцам адресную помощь. «Нужно в каждом подразделении просто спрашивать [что нужно]. Потому что где-то уже переизбыток носков, нательного белья, генераторов. Где-то уже не нужны буржуйки. То есть надо спрашивать у командиров», — сообщил URA.RU Колесников. При этом, по словам депутата, в некоторых подразделениях ощущается острая нехватка предметов первой необходимости. Сейчас прорабатывается проект по распределению гуманитарной помощи среди военных, находящихся на линии фронта. Из Челябинской области с начала спецоперации в Донбасс уже отправили 23 гумконвоя со стройматериалами, одеждой и продуктами. В формировании грузов принимают участие власти, жители и представители регионального бизнеса. Ранее Колесников раскритиковал предложение генерала Виктора Соболева об обязательном бритье бороды во время спецоперации. Уехавший на фронт в октябре 2022 года и успевший за это время прилично обрасти, парламентарий заявил, что борода всегда украшает мужчину и призвал коллег по Госдуме заниматься полезными инициативами.