11 марта 2024

В Пермском крае заблокировали сайты, продававшие оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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На сайтах содержалась информация о незаконной реализации оружия
На сайтах содержалась информация о незаконной реализации оружия Фото:

В Пермском крае по заявлению прокуратуры заблокировали сайты, на которых содержалась информация о незаконной продаже оружия и боеприпасов. Также на этих интернет-ресурсах были данные о способах изготовления зажигательной смеси, а зайти на них можно было без регистрации и ввода пароля.

«Было выявлено семь интернет-ресурсов, на которых содержалась информация о незаконной реализации стрелкового оружия, боеприпасов, а также сведения о способах изготовления зажигательной смеси. Ее распространение противоречит законодательству. За незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы. В настоящее время доступ к ресурсам ограничен», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Решение о блокировке сайтов вынес Ординский районный суд Пермского края. Таким образом требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

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В Пермском крае по заявлению прокуратуры заблокировали сайты, на которых содержалась информация о незаконной продаже оружия и боеприпасов. Также на этих интернет-ресурсах были данные о способах изготовления зажигательной смеси, а зайти на них можно было без регистрации и ввода пароля. «Было выявлено семь интернет-ресурсов, на которых содержалась информация о незаконной реализации стрелкового оружия, боеприпасов, а также сведения о способах изготовления зажигательной смеси. Ее распространение противоречит законодательству. За незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы. В настоящее время доступ к ресурсам ограничен», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Решение о блокировке сайтов вынес Ординский районный суд Пермского края. Таким образом требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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