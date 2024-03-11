В Пермском крае заблокировали сайты, продававшие оружие

В Пермском крае по заявлению прокуратуры заблокировали сайты, на которых содержалась информация о незаконной продаже оружия и боеприпасов. Также на этих интернет-ресурсах были данные о способах изготовления зажигательной смеси, а зайти на них можно было без регистрации и ввода пароля.
«Было выявлено семь интернет-ресурсов, на которых содержалась информация о незаконной реализации стрелкового оружия, боеприпасов, а также сведения о способах изготовления зажигательной смеси. Ее распространение противоречит законодательству. За незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы. В настоящее время доступ к ресурсам ограничен», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Решение о блокировке сайтов вынес Ординский районный суд Пермского края. Таким образом требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.
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