Глава Кизела поучаствовал в метании валенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, родыгин андрей
Андрею Родыгину понравились соревнования по метанию валенка Фото:

Глава Кизеловского городского округа Пермского края Андрей Родыгин метнул на дальность валенок. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что таким образом решил поучаствовать в традиционных масленичных забавах. Необычные соревнования проходили на территории одного из детских садов.

«В детском саду сегодня [12 марта] проходят соревнования по метанию валенка. Это ежегодная масленичная забава. Решил поучаствовать. Хорошая зарядка с утра!» — поделился своими впечатлениями Родыгин.

URA.RU рассказывало, что к встрече Масленицы готовятся пермские санатории, рестораны и храмы. Жители Перми и края смогут принять участие в народных гуляниях, которые пройдут на территории набережной Камы, а также в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Пермяков ждут различные конкурсы и перфомансы, игры, мастер-классы и традиционное праздничное угощение — блины.

Андрей Родыгин поучаствовал в масленичных забавах
Андрей Родыгин поучаствовал в масленичных забавах
Фото:

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Кизеловского городского округа Пермского края Андрей Родыгин метнул на дальность валенок. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что таким образом решил поучаствовать в традиционных масленичных забавах. Необычные соревнования проходили на территории одного из детских садов. «В детском саду сегодня [12 марта] проходят соревнования по метанию валенка. Это ежегодная масленичная забава. Решил поучаствовать. Хорошая зарядка с утра!» — поделился своими впечатлениями Родыгин. URA.RU рассказывало, что к встрече Масленицы готовятся пермские санатории, рестораны и храмы. Жители Перми и края смогут принять участие в народных гуляниях, которые пройдут на территории набережной Камы, а также в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Пермяков ждут различные конкурсы и перфомансы, игры, мастер-классы и традиционное праздничное угощение — блины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...