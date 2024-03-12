Глава Кизела поучаствовал в метании валенка. Фото

12 марта 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Андрею Родыгину понравились соревнования по метанию валенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Кизеловского городского округа Пермского края Андрей Родыгин метнул на дальность валенок. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что таким образом решил поучаствовать в традиционных масленичных забавах. Необычные соревнования проходили на территории одного из детских садов. «В детском саду сегодня [12 марта] проходят соревнования по метанию валенка. Это ежегодная масленичная забава. Решил поучаствовать. Хорошая зарядка с утра!» — поделился своими впечатлениями Родыгин. URA.RU рассказывало, что к встрече Масленицы готовятся пермские санатории, рестораны и храмы. Жители Перми и края смогут принять участие в народных гуляниях, которые пройдут на территории набережной Камы, а также в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Пермяков ждут различные конкурсы и перфомансы, игры, мастер-классы и традиционное праздничное угощение — блины. Андрей Родыгин поучаствовал в масленичных забавах Фото: Автор: Андрей Родыгин; «ВКонтакте» https://vk.com/glava_kizel?ysclid=lto7nouu3s257918667

Глава Кизеловского городского округа Пермского края Андрей Родыгин метнул на дальность валенок. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что таким образом решил поучаствовать в традиционных масленичных забавах. Необычные соревнования проходили на территории одного из детских садов. «В детском саду сегодня [12 марта] проходят соревнования по метанию валенка. Это ежегодная масленичная забава. Решил поучаствовать. Хорошая зарядка с утра!» — поделился своими впечатлениями Родыгин. URA.RU рассказывало, что к встрече Масленицы готовятся пермские санатории, рестораны и храмы. Жители Перми и края смогут принять участие в народных гуляниях, которые пройдут на территории набережной Камы, а также в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Пермяков ждут различные конкурсы и перфомансы, игры, мастер-классы и традиционное праздничное угощение — блины.