Петропавловский собор Перми устроит огненное шоу и сбор помощи для СВО

В Перми на территории Петропавловского собора отметят Масленицу. На ярмарке «Масленица со вкусом добра» гостей ждут игры, конкурсы, мастер-классы и огненное шоу. Научат, в том числе, делать окопные свечи маскировочные сети для бойцов СВО. Все собранные на ярмарке деньги пойдут на помощь детям участников спецоперации.
«Краткая программа: благотворительная ярмарка изделий ручной работы, конкурс на самое вкусное блюдо из блинов, эстафета-игра с детьми, мастер-классы по изготовлению сетей и окопных свечей, презентация средств пожаротушения сотрудниками МЧС. В 13:00 гостей ждет огненное шоу. Все собранные средства планируется направить на организацию благотворительной поездки для детей малоимущих семей и детей участников СВО», — говорится на странице Петропавловского собора в соцсети «ВКонтакте».
Благотворительная ярмарка пройдет 17 марта с 12 до 14 часов. Мероприятие состоится по благословению главы Пермской митрополии Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского.
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