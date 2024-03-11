Петропавловский собор Перми устроит огненное шоу и сбор помощи для СВО

11 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Масленицу проводят с огоньком (архивное фото) Фото: Дмитрий Сухоросов © URA.RU В Перми на территории Петропавловского собора отметят Масленицу. На ярмарке «Масленица со вкусом добра» гостей ждут игры, конкурсы, мастер-классы и огненное шоу. Научат, в том числе, делать окопные свечи маскировочные сети для бойцов СВО. Все собранные на ярмарке деньги пойдут на помощь детям участников спецоперации. «Краткая программа: благотворительная ярмарка изделий ручной работы, конкурс на самое вкусное блюдо из блинов, эстафета-игра с детьми, мастер-классы по изготовлению сетей и окопных свечей, презентация средств пожаротушения сотрудниками МЧС. В 13:00 гостей ждет огненное шоу. Все собранные средства планируется направить на организацию благотворительной поездки для детей малоимущих семей и детей участников СВО», — говорится на странице Петропавловского собора в соцсети «ВКонтакте». Благотворительная ярмарка пройдет 17 марта с 12 до 14 часов. Мероприятие состоится по благословению главы Пермской митрополии Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского.

В Перми на территории Петропавловского собора отметят Масленицу. На ярмарке «Масленица со вкусом добра» гостей ждут игры, конкурсы, мастер-классы и огненное шоу. Научат, в том числе, делать окопные свечи маскировочные сети для бойцов СВО. Все собранные на ярмарке деньги пойдут на помощь детям участников спецоперации. «Краткая программа: благотворительная ярмарка изделий ручной работы, конкурс на самое вкусное блюдо из блинов, эстафета-игра с детьми, мастер-классы по изготовлению сетей и окопных свечей, презентация средств пожаротушения сотрудниками МЧС. В 13:00 гостей ждет огненное шоу. Все собранные средства планируется направить на организацию благотворительной поездки для детей малоимущих семей и детей участников СВО», — говорится на странице Петропавловского собора в соцсети «ВКонтакте». Благотворительная ярмарка пройдет 17 марта с 12 до 14 часов. Мероприятие состоится по благословению главы Пермской митрополии Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского.