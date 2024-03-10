В Перми набережную Камы на Масленицу наводнят скоморохи и ряженые

В Перми набережная Камы станет одной из основных площадок празднования Масленицы. 17 марта здесь во время массовых гуляний скоморохи и ряженые будут устраивать перформансы, потешные игры и командные эстафеты. Об этом рассказали в городском департаменте культуры.
«Одной из центральных площадок масленичных гуляний в Перми станет набережная. Традиционно самым разбитным на масленичной неделе является воскресенье, когда устраивают проводы зимы. Желающие смогут стать частью перформанса со скоморохами и ряжеными, поучаствовать в потешных играх и командных эстафетах», — сообщает департамент культуры Перми в Telegram.
Интерактивные площадки будут рассчитаны как на детей, так и на взрослых, обещают организаторы. Все самое интересно пройдет 17 марта с 12:00 до 16:00. Большая ярмарка будет организована на городской эспланаде. Там, как рассказывало URA.RU, в 18:00 17 марта выступит российский певец, экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.
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