В Перми набережную Камы на Масленицу наводнят скоморохи и ряженые

11 марта 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Скоморохи никому не дадут скучать (архивное фото) Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Перми набережная Камы станет одной из основных площадок празднования Масленицы. 17 марта здесь во время массовых гуляний скоморохи и ряженые будут устраивать перформансы, потешные игры и командные эстафеты. Об этом рассказали в городском департаменте культуры. «Одной из центральных площадок масленичных гуляний в Перми станет набережная. Традиционно самым разбитным на масленичной неделе является воскресенье, когда устраивают проводы зимы. Желающие смогут стать частью перформанса со скоморохами и ряжеными, поучаствовать в потешных играх и командных эстафетах», — сообщает департамент культуры Перми в Telegram. Интерактивные площадки будут рассчитаны как на детей, так и на взрослых, обещают организаторы. Все самое интересно пройдет 17 марта с 12:00 до 16:00. Большая ярмарка будет организована на городской эспланаде. Там, как рассказывало URA.RU, в 18:00 17 марта выступит российский певец, экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

В Перми набережная Камы станет одной из основных площадок празднования Масленицы. 17 марта здесь во время массовых гуляний скоморохи и ряженые будут устраивать перформансы, потешные игры и командные эстафеты. Об этом рассказали в городском департаменте культуры. «Одной из центральных площадок масленичных гуляний в Перми станет набережная. Традиционно самым разбитным на масленичной неделе является воскресенье, когда устраивают проводы зимы. Желающие смогут стать частью перформанса со скоморохами и ряжеными, поучаствовать в потешных играх и командных эстафетах», — сообщает департамент культуры Перми в Telegram. Интерактивные площадки будут рассчитаны как на детей, так и на взрослых, обещают организаторы. Все самое интересно пройдет 17 марта с 12:00 до 16:00. Большая ярмарка будет организована на городской эспланаде. Там, как рассказывало URA.RU, в 18:00 17 марта выступит российский певец, экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.