Рестораны в честь Масленицы накормят пермяков блинами из шпината и черемухи

Стоимость блинов в ресторанах начинается от 200 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермские рестораны представили специальное меню на масленичную неделю с 11 по 17 марта 2024 года. Гостям предлагают попробовать блины из шпината и черемухи с различными начинками. Информация о блюдах размещена в социальных сетях заведений.

«Сегодня устроим знакомство с нашим блинным меню. Холодные блины из шпината с творожно-сметанным кремом, вялеными томатами и авокадо. Горячие блины с соусом Том-ям, мясным жульеном, а также с лососем и судаком. Сладкие блины и панкейки с добавками на выбор», — сказано в группе ресторана «Four» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что такие блюда стоят от 320 до 550 рублей.

Также шпинатные блины можно попробовать в ресторане «Гедонист». Их подают с лососем и икорным соусом. Стоимость блюда составляет 680 рублей. Кроме этого в «Гедонисте» предлагают блины с черной осетровой икрой. За 150 грамм блюда придется заплатить 5,4 тысячи рублей.

К масленичной неделе решили присоединиться грузинские рестораны. В «Аджике» можно заказать блины с креветками и соусом «Цезарь», с мясным фаршем, а также с жульеном. В «Сакартвело» делают блины с сыром сулугуни, грибным кремом, семгой и другими начинками. Стоимость блюд от 200 до 450 рублей.

Также блины появились в меню ресторанного комплекса ТРК «Столица», в который входят «Casa Mia», «Халва» и «Тсуру». Здесь предлагают блины с соусом Болоньезе или куриным филе. А на десерт — блины с малиной и карамельным соусом или с цедрой лимона и сливочно-карамельным соусом.