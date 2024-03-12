12 марта 2024

С менеджера семьи челябинского экс-губернатора затребовали документы через суд

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Пост мониторинга атмосферного воздуха. Челябинск, дубровский борис
В семье Бориса Дубровского продолжается процесс банкротства Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Конкурсный управляющей ПО «Монтажник», обанкроченной фирмы семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Елена Соломка затребовала у менеджера компании Валерия Андреева документы должника. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда региона, где идет процесс банкротства «Монтажника».

«Конкурсный управляющий Соломка Елена Андреевна обратилась в арбитражный суд с ходатайством об обязании Андреева Валерия Андреевича передать бухгалтерскую и иную документацию должника. Принять к производству заявление конкурсного управляющего», — говорится в документах суда.

Согласно сервису СБИС, Валерий Андреев ранее руководил несколькими фирмами, связанными с Дубровскими — «ЕРКЦ», «Промпоставка», «Галерея Дизайна». В «ЕРКЦ» на него было записано 25% долей, сейчас вся компания принадлежит дочери Бориса Дубровского, Анне. В «Монтажнике» Андреев отвечал за финансы. Именно у него конкурсная управляющая Соломка затребовала бухгалтерские документы.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом летом 2020 года, уже после отставки Бориса Дубровского с поста губернатора.

Из-за проблем с «Монтажником» сначала был признан банкротом сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Затем обанкротили самого экс-губернатора. Дубровский-старший после смены власти в регионе уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются и процесс банкротства не комментируют.

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Конкурсный управляющей ПО «Монтажник», обанкроченной фирмы семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Елена Соломка затребовала у менеджера компании Валерия Андреева документы должника. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда региона, где идет процесс банкротства «Монтажника». «Конкурсный управляющий Соломка Елена Андреевна обратилась в арбитражный суд с ходатайством об обязании Андреева Валерия Андреевича передать бухгалтерскую и иную документацию должника. Принять к производству заявление конкурсного управляющего», — говорится в документах суда. Согласно сервису СБИС, Валерий Андреев ранее руководил несколькими фирмами, связанными с Дубровскими — «ЕРКЦ», «Промпоставка», «Галерея Дизайна». В «ЕРКЦ» на него было записано 25% долей, сейчас вся компания принадлежит дочери Бориса Дубровского, Анне. В «Монтажнике» Андреев отвечал за финансы. Именно у него конкурсная управляющая Соломка затребовала бухгалтерские документы. Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом летом 2020 года, уже после отставки Бориса Дубровского с поста губернатора. Из-за проблем с «Монтажником» сначала был признан банкротом сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Затем обанкротили самого экс-губернатора. Дубровский-старший после смены власти в регионе уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются и процесс банкротства не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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