С менеджера семьи челябинского экс-губернатора затребовали документы через суд

13 марта 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

В семье Бориса Дубровского продолжается процесс банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Конкурсный управляющей ПО «Монтажник», обанкроченной фирмы семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Елена Соломка затребовала у менеджера компании Валерия Андреева документы должника. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда региона, где идет процесс банкротства «Монтажника». «Конкурсный управляющий Соломка Елена Андреевна обратилась в арбитражный суд с ходатайством об обязании Андреева Валерия Андреевича передать бухгалтерскую и иную документацию должника. Принять к производству заявление конкурсного управляющего», — говорится в документах суда. Согласно сервису СБИС, Валерий Андреев ранее руководил несколькими фирмами, связанными с Дубровскими — «ЕРКЦ», «Промпоставка», «Галерея Дизайна». В «ЕРКЦ» на него было записано 25% долей, сейчас вся компания принадлежит дочери Бориса Дубровского, Анне. В «Монтажнике» Андреев отвечал за финансы. Именно у него конкурсная управляющая Соломка затребовала бухгалтерские документы. Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом летом 2020 года, уже после отставки Бориса Дубровского с поста губернатора. Из-за проблем с «Монтажником» сначала был признан банкротом сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Затем обанкротили самого экс-губернатора. Дубровский-старший после смены власти в регионе уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются и процесс банкротства не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конкурсный управляющей ПО «Монтажник», обанкроченной фирмы семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Елена Соломка затребовала у менеджера компании Валерия Андреева документы должника. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда региона, где идет процесс банкротства «Монтажника». «Конкурсный управляющий Соломка Елена Андреевна обратилась в арбитражный суд с ходатайством об обязании Андреева Валерия Андреевича передать бухгалтерскую и иную документацию должника. Принять к производству заявление конкурсного управляющего», — говорится в документах суда. Согласно сервису СБИС, Валерий Андреев ранее руководил несколькими фирмами, связанными с Дубровскими — «ЕРКЦ», «Промпоставка», «Галерея Дизайна». В «ЕРКЦ» на него было записано 25% долей, сейчас вся компания принадлежит дочери Бориса Дубровского, Анне. В «Монтажнике» Андреев отвечал за финансы. Именно у него конкурсная управляющая Соломка затребовала бухгалтерские документы. Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом летом 2020 года, уже после отставки Бориса Дубровского с поста губернатора. Из-за проблем с «Монтажником» сначала был признан банкротом сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Затем обанкротили самого экс-губернатора. Дубровский-старший после смены власти в регионе уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются и процесс банкротства не комментируют.