12 марта 2024

Пермский госуниверситет передаст в военкоматы сведения о военнообязанных работниках вуза

Пермский госуниверситет приступил к сверке сведений по воинскому учету
© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о военнообязанных и подлежащих призыву гражданах будет доведена до военкоматов Фото:

Пермский госуниверситет (ПГНИУ) приступил к сверке сведений по воинскому учету. Мероприятия проводятся период с 4 марта по 26 апреля преподаватели. Вуз составит список военнообязанных и подлежащих призыву работников и студентов. Приказ за подписью исполняющего обязанности ректора университета Игоря Германова опубликован на сайте ПГНИУ.

«Начальнику отдела мобилизационной подготовки Владимиру Сухоносову и начальнику военно-учетного стола Елене Белогорловой: организовать и провести в период с 4 марта по 26 апреля 2024 года сверки сведений о воинском учете, содержащихся в карточках со сведениями, содержащимися в документах воинского учета военнообязанных запаса (работники и обучающиеся) и граждан, подлежащих призыву (работники)», — говорится в приказе. После проведения сверки информация о военнообязанных и подлежащих призыву гражданах будет предоставлена в муниципальные военкоматы.

В документе отмечается также, что профессорско-преподавательский состав, подпадающий под бронь, должен предоставить копию дипломов о присвоении ученого звания и ученой степени. Подобные мероприятия ПГНИУ проводит ежегодно. Аналогичную сверку сведений вуз организовал в 2023 году.

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Пермский госуниверситет (ПГНИУ) приступил к сверке сведений по воинскому учету. Мероприятия проводятся период с 4 марта по 26 апреля преподаватели. Вуз составит список военнообязанных и подлежащих призыву работников и студентов. Приказ за подписью исполняющего обязанности ректора университета Игоря Германова опубликован на сайте ПГНИУ. «Начальнику отдела мобилизационной подготовки Владимиру Сухоносову и начальнику военно-учетного стола Елене Белогорловой: организовать и провести в период с 4 марта по 26 апреля 2024 года сверки сведений о воинском учете, содержащихся в карточках со сведениями, содержащимися в документах воинского учета военнообязанных запаса (работники и обучающиеся) и граждан, подлежащих призыву (работники)», — говорится в приказе. После проведения сверки информация о военнообязанных и подлежащих призыву гражданах будет предоставлена в муниципальные военкоматы. В документе отмечается также, что профессорско-преподавательский состав, подпадающий под бронь, должен предоставить копию дипломов о присвоении ученого звания и ученой степени. Подобные мероприятия ПГНИУ проводит ежегодно. Аналогичную сверку сведений вуз организовал в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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