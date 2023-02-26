Пермский госуниверситет составляет список военнообязанных работников и учащихся вуза

Работникам вуза, не имеющим военного билета, придется явиться в военкомат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) составляет список военнообязанных и подлежащих призыву работников и учащихся. Приказ исполняющего обязанности ректора университета Игоря Германова опубликован на сайте ПГНИУ. В документе сказано, что работу поручено провести начальнику отдела мобилизационной подготовки Владимиру Сухоносову и и. о. начальнику военно-учетного стола Елене Мельниковой.

«В период с 20 февраля по 21 апреля 2023 года организовать и провести в структурных подразделениях университета сверку военно-учетных данных военнообязанных запаса (работники и обучающиеся) и граждан, подлежащих призыву (работников)», — говорится в приказе. Сверка сведений по воинскому учету ведется в соответствии с федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизации в РФ», постановлениями правительства РФ, приказом министра обороны РФ и методическими рекомендациями военного комиссара Пермского края.

Работники университета, не имеющие военные билеты, до 21 апреля будут направлены в военные комиссариаты «для постановки на воинский учет и получения документов». Списки граждан, пребывающих в запасе, до 25 мая будут направлены в муниципальные военные комиссариаты.

Указ о проведении в России частичной мобилизации президент Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года. В Минобороны РФ заявили, что указ о ее завершении не подписан для того, чтобы сохранить социальные гарантии для мобилизованных и их семей.