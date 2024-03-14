В Краснокамске набережную Камы украсит шарообразная фигура моряка. Фото

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Общественная жизнь. Пермь , набережная, спортсмен, спорт, бег на набережной
Новый арт-объект будет радовать гуляющих по набережной горожан Фото:

На набережной Камы в Краснокамске Пермского края появится новый арт-объект. Это фигурная композиция, состоящая из шарообразной скульптуры моряка и лавки для отдыха. На их создание и установку власти запланировали траты в размере 1,5 млн рублей. Подрядчика ищут через электронные торги.

«Установка арт-объекта на набережной реки Камы в Краснокамске. Фигура „Моряк“ и объект благоустройства „Лавка великана“. Сроки выполнения работ — с 15.05.2024 года по 31.08.2024 года. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка».

Уточняется, что фигура моряка должна быть сделана из нескольких стеклопластиковых шаров и полушарий и предназначена для установки на бетонном постаменте. Лавку нужно изготовить из профильной стальной трубы и деревянных брусков общим весом в 338 килограммов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае кузнец Антон Киряков завершил работу над новым арт-объектом из гвоздей. Его установили в центре Кунгура в честь 360-летия города.

Новый арт-объект на набережной будет установлен летом 2024 года
Новый арт-объект на набережной будет установлен летом 2024 года
Фото:

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На набережной Камы в Краснокамске Пермского края появится новый арт-объект. Это фигурная композиция, состоящая из шарообразной скульптуры моряка и лавки для отдыха. На их создание и установку власти запланировали траты в размере 1,5 млн рублей. Подрядчика ищут через электронные торги. «Установка арт-объекта на набережной реки Камы в Краснокамске. Фигура „Моряк“ и объект благоустройства „Лавка великана“. Сроки выполнения работ — с 15.05.2024 года по 31.08.2024 года. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка». Уточняется, что фигура моряка должна быть сделана из нескольких стеклопластиковых шаров и полушарий и предназначена для установки на бетонном постаменте. Лавку нужно изготовить из профильной стальной трубы и деревянных брусков общим весом в 338 килограммов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае кузнец Антон Киряков завершил работу над новым арт-объектом из гвоздей. Его установили в центре Кунгура в честь 360-летия города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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