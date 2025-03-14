В Пермском крае стали реже усыновлять детей

Количество усыновлений в Прикамье сократилось почти в два раза
В Пермском крае стало меньше желающих усыновить детей. В январе-феврале 2025 года новую семью обрели 22 ребенка. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее.
«За первые два месяца 2025 года жители Пермского края усыновили 22 ребенка. Это на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в новые семьи приняли 42 ребенка», — следует из отчета краевого комитета ЗАГС.
В Перми в этом году усыновили 15 детей. Два ребенка обрели родителей в Лысьвенском округе. Еще по одному малышу приняли в семью в Березниках, Добрянском, Карагайском, Пермском и Чусовском округах.
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