В Пермском крае продавалась рыба с микробом, вызывающим тяжелую болезнь

Пермского предпринимателя уличили в том, что он отправил в магазин карпа, в котором была бактерия Listeria monocytogenes, которая вызывает опасное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«В декабре 2023 года стало известно о лабораторных исследованиях карпа, которого реализовала ИП Сереброва. В отобранном материале рыбы была обнаружена бактерия Listeria monocytogenes, которая вызывает листериоз — одну из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. По данным Россельхознадзора производитель отправил 152 килограмма карпа в сеть магазинов „Рыбный“», — рассказали в ведомстве.
Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в цех по переработке рыбы и установили там ряд нарушений. Предпринимателю было выдано предписание устранить все нарушения. Также ИП Сереброва была оштрафована на 30 тысяч рублей.
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