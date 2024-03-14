В Пермском крае продавалась рыба с микробом, вызывающим тяжелую болезнь

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Продуктовый магазин. Пермь, продукты, рыба, магазин, супермаркет, еда
В рыбе содержалась бактерия Listeria monocytogenes Фото:

Пермского предпринимателя уличили в том, что он отправил в магазин карпа, в котором была бактерия Listeria monocytogenes, которая вызывает опасное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В декабре 2023 года стало известно о лабораторных исследованиях карпа, которого реализовала ИП Сереброва. В отобранном материале рыбы была обнаружена бактерия Listeria monocytogenes, которая вызывает листериоз — одну из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. По данным Россельхознадзора производитель отправил 152 килограмма карпа в сеть магазинов „Рыбный“», — рассказали в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в цех по переработке рыбы и установили там ряд нарушений. Предпринимателю было выдано предписание устранить все нарушения. Также ИП Сереброва была оштрафована на 30 тысяч рублей.

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Пермского предпринимателя уличили в том, что он отправил в магазин карпа, в котором была бактерия Listeria monocytogenes, которая вызывает опасное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В декабре 2023 года стало известно о лабораторных исследованиях карпа, которого реализовала ИП Сереброва. В отобранном материале рыбы была обнаружена бактерия Listeria monocytogenes, которая вызывает листериоз — одну из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. По данным Россельхознадзора производитель отправил 152 килограмма карпа в сеть магазинов „Рыбный“», — рассказали в ведомстве. Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в цех по переработке рыбы и установили там ряд нарушений. Предпринимателю было выдано предписание устранить все нарушения. Также ИП Сереброва была оштрафована на 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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