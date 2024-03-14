Следователи проверяют жалобу жителей ХМАО на молодежную банду-мигрантов

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Проверка проводится по статье хулиганство Фото:

Следователи ХМАО проверяют жалобу жителей о промышляющей в Нижневартовске подростковую банду-мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о противоправных действиях несовершеннолетних в Нижневартовске. Согласно публикации, дети мигрантов, объединившись в группу, наносят побои подросткам, снимая происходящее на видео», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о банде-мигрантов было опубликовано в tg-канале «Многонационал». Жители Нижневартовска уверяют, что вечерами подростки толпой избивают школьников. «Практически все еле разговаривают на русском языке и дети мигрантов. Также организовываются и старшеклассники. Избиения происходят не только в 44 школе, но и по всей так называемой „ипотечной долине“, в лицее № 1 имени Пушкина и других находящихся рядом школах и дворах», — сообщил один из подписчиков.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин отметил рост преступности среди мигрантов. За 2023 год количество преступлений выросло на 10 процентов.

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Следователи ХМАО проверяют жалобу жителей о промышляющей в Нижневартовске подростковую банду-мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о противоправных действиях несовершеннолетних в Нижневартовске. Согласно публикации, дети мигрантов, объединившись в группу, наносят побои подросткам, снимая происходящее на видео», — сообщили в ведомстве. Сообщение о банде-мигрантов было опубликовано в tg-канале «Многонационал». Жители Нижневартовска уверяют, что вечерами подростки толпой избивают школьников. «Практически все еле разговаривают на русском языке и дети мигрантов. Также организовываются и старшеклассники. Избиения происходят не только в 44 школе, но и по всей так называемой „ипотечной долине“, в лицее № 1 имени Пушкина и других находящихся рядом школах и дворах», — сообщил один из подписчиков. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин отметил рост преступности среди мигрантов. За 2023 год количество преступлений выросло на 10 процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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