Следователи проверяют жалобу жителей ХМАО на молодежную банду-мигрантов

14 марта 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Проверка проводится по статье хулиганство Фото: Илья Московец © URA.RU Следователи ХМАО проверяют жалобу жителей о промышляющей в Нижневартовске подростковую банду-мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о противоправных действиях несовершеннолетних в Нижневартовске. Согласно публикации, дети мигрантов, объединившись в группу, наносят побои подросткам, снимая происходящее на видео», — сообщили в ведомстве. Сообщение о банде-мигрантов было опубликовано в tg-канале «Многонационал». Жители Нижневартовска уверяют, что вечерами подростки толпой избивают школьников. «Практически все еле разговаривают на русском языке и дети мигрантов. Также организовываются и старшеклассники. Избиения происходят не только в 44 школе, но и по всей так называемой „ипотечной долине“, в лицее № 1 имени Пушкина и других находящихся рядом школах и дворах», — сообщил один из подписчиков. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин отметил рост преступности среди мигрантов. За 2023 год количество преступлений выросло на 10 процентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи ХМАО проверяют жалобу жителей о промышляющей в Нижневартовске подростковую банду-мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о противоправных действиях несовершеннолетних в Нижневартовске. Согласно публикации, дети мигрантов, объединившись в группу, наносят побои подросткам, снимая происходящее на видео», — сообщили в ведомстве. Сообщение о банде-мигрантов было опубликовано в tg-канале «Многонационал». Жители Нижневартовска уверяют, что вечерами подростки толпой избивают школьников. «Практически все еле разговаривают на русском языке и дети мигрантов. Также организовываются и старшеклассники. Избиения происходят не только в 44 школе, но и по всей так называемой „ипотечной долине“, в лицее № 1 имени Пушкина и других находящихся рядом школах и дворах», — сообщил один из подписчиков. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин отметил рост преступности среди мигрантов. За 2023 год количество преступлений выросло на 10 процентов.