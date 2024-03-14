Челябинский «Трактор» ужесточил условия продажи билетов на игры плей-офф

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» ужесточил условия продажи билетов на домашние игры плей-офф КХЛ против московского «Динамо». Об этом 15 марта сообщает официальный telegram-канал клуба.
«Новая система продажи билетов на второй раунд. Условия покупки: только через личный кабинет. Не более двух билетов в заказе. Не более одного заказа на один матч», — сказано в сообщении.
Ужесточение условий продажи билетов связано с тем, что спекулянты скупают билеты, чтобы затем перепродать их втридорога. Помимо личного кабинета, болельщики могут приобрести билеты на игры «Трактора» в кассах ледовой арены и в мобильном приложении. Продажа билетов на домашние игры серии против московского «Динамо» стартует 16 марта.
Домашние игры «Трактора» против «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина состоятся 20 и 22 марта. В 1/8 финала «Трактор» выбил из турнира уфимский «Салават Юлаев», а динамовцы обыграли одноклубников из Минска. Обе серии закончились со счетом 4:2.
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