14 марта 2024

Челябинский «Трактор» ужесточил условия продажи билетов на игры плей-офф

© Служба новостей «URA.RU»
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На домашние игры продадут не более двух билетов в одни руки Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» ужесточил условия продажи билетов на домашние игры плей-офф КХЛ против московского «Динамо». Об этом 15 марта сообщает официальный telegram-канал клуба.

«Новая система продажи билетов на второй раунд. Условия покупки: только через личный кабинет. Не более двух билетов в заказе. Не более одного заказа на один матч», — сказано в сообщении.

Ужесточение условий продажи билетов связано с тем, что спекулянты скупают билеты, чтобы затем перепродать их втридорога. Помимо личного кабинета, болельщики могут приобрести билеты на игры «Трактора» в кассах ледовой арены и в мобильном приложении. Продажа билетов на домашние игры серии против московского «Динамо» стартует 16 марта.

Домашние игры «Трактора» против «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина состоятся 20 и 22 марта. В 1/8 финала «Трактор» выбил из турнира уфимский «Салават Юлаев», а динамовцы обыграли одноклубников из Минска. Обе серии закончились со счетом 4:2.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» ужесточил условия продажи билетов на домашние игры плей-офф КХЛ против московского «Динамо». Об этом 15 марта сообщает официальный telegram-канал клуба. «Новая система продажи билетов на второй раунд. Условия покупки: только через личный кабинет. Не более двух билетов в заказе. Не более одного заказа на один матч», — сказано в сообщении. Ужесточение условий продажи билетов связано с тем, что спекулянты скупают билеты, чтобы затем перепродать их втридорога. Помимо личного кабинета, болельщики могут приобрести билеты на игры «Трактора» в кассах ледовой арены и в мобильном приложении. Продажа билетов на домашние игры серии против московского «Динамо» стартует 16 марта. Домашние игры «Трактора» против «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина состоятся 20 и 22 марта. В 1/8 финала «Трактор» выбил из турнира уфимский «Салават Юлаев», а динамовцы обыграли одноклубников из Минска. Обе серии закончились со счетом 4:2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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