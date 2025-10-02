Нижний Тагил заполонили игровые автоматы, горожане в ужасе. Фото

Силовики уже проводили проверку по обращениям жителей
Силовики уже проводили проверку по обращениям жителей Фото:

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) жалуются на массовое появление незаконных игровых автоматов в городе. По их словам, они появились в торговых центрах и магазинах. Наблюдением с URA.RU поделились несколько читателей.

«Очень много жалоб от жителей и общественников ушло в полицию. В эти автоматы играют подростки! Это ужас!» — поделился один из собеседников.

По его словам, автоматы появились на улицах Зари, Вагоностроителей, Садовой, Красной, Ленина, Победы, Газетной, Быкова, Металлургов, Александра Матросова, Пархоменко, на Черноисточинском шоссе и на Октябрьском проспекте. «Есть несколько заявлений в полиции. Но говорят, что сотрудникам якобы запрещают изымать эти автоматы. Почему? Непонятно», — добавил источник URA.RU.

В тагильской полиции URA.RU заявили: «Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России „Нижнетагильское“ проводили неоднократные проверки, как инициативно, так и по обращению граждан. Электронные терминалы, установленные в торговых точках, направлялись на независимые экспертизы, по результатам которых они не признаны игровым оборудованием». Горожане подали жалобы в прокуратуру и СК.

Подростки у автоматов
Подростки у автоматов
Фото:
Фото:
Фото:

