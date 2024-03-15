Член молодежной палаты Сургута Денис Негру отправился на УИК с зубной щеткой и полотенцем (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Член молодежной палаты при думе Сургута Денис Негру претендует на самое «оригинальное» селфи с избирательного участка в ХМАО, появившись там с зубной щеткой и полотенцем.

«А пока самое оригинальное фото с избирательного участка у заместителя председателя молодежной палаты Думы Сургута Дениса Негру. С кровати сразу на УИК», — подписали фото авторы telegram-канала «Рупор молодежи».

Негру в беседе с журналистом URA.RU пояснил, что фото — просто каламбур. «Просто приходить на пункт голосования с самого утра — хорошая идея», — уточнил парламентарий.

Ранее URA.RU писало, что в Югре на выборах проголосовал Чебурашка. Студентка в костюме сказочного героя после того, как опустила в урну бюллетень, принялась раздавать апельсины.

Денис Негру претендует на звание автора самого оригинального селфи с УИК Фото: telegram-канал «Рупор молодежи», https://t.me/molpolit/6509