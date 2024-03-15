Член молодежной палаты Сургута пришел на выборы с зубной щеткой. Фото

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Член молодежной палаты Сургута Денис Негру отправился на УИК с зубной щеткой и полотенцем (архивное фото) Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Член молодежной палаты при думе Сургута Денис Негру претендует на самое «оригинальное» селфи с избирательного участка в ХМАО, появившись там с зубной щеткой и полотенцем.

«А пока самое оригинальное фото с избирательного участка у заместителя председателя молодежной палаты Думы Сургута Дениса Негру. С кровати сразу на УИК», — подписали фото авторы telegram-канала «Рупор молодежи».

Негру в беседе с журналистом URA.RU пояснил, что фото — просто каламбур. «Просто приходить на пункт голосования с самого утра — хорошая идея», — уточнил парламентарий.

Ранее URA.RU писало, что в Югре на выборах проголосовал Чебурашка. Студентка в костюме сказочного героя после того, как опустила в урну бюллетень, принялась раздавать апельсины.

Денис Негру претендует на звание автора самого оригинального селфи с УИК
Денис Негру претендует на звание автора самого оригинального селфи с УИК
Фото:

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Член молодежной палаты при думе Сургута Денис Негру претендует на самое «оригинальное» селфи с избирательного участка в ХМАО, появившись там с зубной щеткой и полотенцем. «А пока самое оригинальное фото с избирательного участка у заместителя председателя молодежной палаты Думы Сургута Дениса Негру. С кровати сразу на УИК», — подписали фото авторы telegram-канала «Рупор молодежи». Негру в беседе с журналистом URA.RU пояснил, что фото — просто каламбур. «Просто приходить на пункт голосования с самого утра — хорошая идея», — уточнил парламентарий. Ранее URA.RU писало, что в Югре на выборах проголосовал Чебурашка. Студентка в костюме сказочного героя после того, как опустила в урну бюллетень, принялась раздавать апельсины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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