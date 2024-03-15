Член молодежной палаты при думе Сургута Денис Негру претендует на самое «оригинальное» селфи с избирательного участка в ХМАО, появившись там с зубной щеткой и полотенцем.
«А пока самое оригинальное фото с избирательного участка у заместителя председателя молодежной палаты Думы Сургута Дениса Негру. С кровати сразу на УИК», — подписали фото авторы telegram-канала «Рупор молодежи».
Негру в беседе с журналистом URA.RU пояснил, что фото — просто каламбур. «Просто приходить на пункт голосования с самого утра — хорошая идея», — уточнил парламентарий.
Ранее URA.RU писало, что в Югре на выборах проголосовал Чебурашка. Студентка в костюме сказочного героя после того, как опустила в урну бюллетень, принялась раздавать апельсины.
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