Пермский боец СВО удостоен медали «За отвагу»

Медаль «За отвагу» получил боец СВО из Пермского края Вадим Шестаков

Высокую награду Вадим Шестаков получил за участие в СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель города Чернушка Пермского края Вадим Шестаков получил медаль «За отвагу». Высокой награды он удостоен за участие в спецоперации, сообщают местные СМИ.

«Чернушанин, участник СВО Вадим Шестаков награжден медалью „За отвагу“. Эта государственная награда РФ вручается за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни», — пишет издание «Чернушка сегодня».

Ранее URA.RU рассказывало, что различных наград за участие в спецоперации удостоены сотни пермяков. Медалями «За отвагу» в частности награждены мобилизованные, которые отличились в боях за Авдеевку.