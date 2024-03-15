Пермский боец СВО удостоен медали «За отвагу»

Медаль «За отвагу» получил боец СВО из Пермского края Вадим Шестаков
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за отвагу, боевая награда
Высокую награду Вадим Шестаков получил за участие в СВО Фото:

Житель города Чернушка Пермского края Вадим Шестаков получил медаль «За отвагу». Высокой награды он удостоен за участие в спецоперации, сообщают местные СМИ.

«Чернушанин, участник СВО Вадим Шестаков награжден медалью „За отвагу“. Эта государственная награда РФ вручается за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни», — пишет издание «Чернушка сегодня».

Ранее URA.RU рассказывало, что различных наград за участие в спецоперации удостоены сотни пермяков. Медалями «За отвагу» в частности награждены мобилизованные, которые отличились в боях за Авдеевку.

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Житель города Чернушка Пермского края Вадим Шестаков получил медаль «За отвагу». Высокой награды он удостоен за участие в спецоперации, сообщают местные СМИ. «Чернушанин, участник СВО Вадим Шестаков награжден медалью „За отвагу“. Эта государственная награда РФ вручается за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни», — пишет издание «Чернушка сегодня». Ранее URA.RU рассказывало, что различных наград за участие в спецоперации удостоены сотни пермяков. Медалями «За отвагу» в частности награждены мобилизованные, которые отличились в боях за Авдеевку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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