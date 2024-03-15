Пермский боец СВО удостоен медали «За отвагу»

Житель города Чернушка Пермского края Вадим Шестаков получил медаль «За отвагу». Высокой награды он удостоен за участие в спецоперации, сообщают местные СМИ.
«Чернушанин, участник СВО Вадим Шестаков награжден медалью „За отвагу“. Эта государственная награда РФ вручается за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни», — пишет издание «Чернушка сегодня».
Ранее URA.RU рассказывало, что различных наград за участие в спецоперации удостоены сотни пермяков. Медалями «За отвагу» в частности награждены мобилизованные, которые отличились в боях за Авдеевку.
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