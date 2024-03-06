Пермяков, принимавших участие в боях за Авдеевку, наградили медалями

Государственной награды удостоились пятеро жителей Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженцы Пермского края, призванные для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, награждены медалями «За отвагу». Военнослужащие отличились в боях за Авдеевку. Об этом сообщается в группе пермского волонтерского движения «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляем наших подопечных, мобилизованных пермяков 1453 МСП (мотострелкового подразделения — прим. URA.RU) с позывными „Кабан“, „Лесник“, „Амбал“, „Фантом“ и „Босс“ с государственными наградами — медалью „За отвагу“ за бои в Авдеевской агломерации», — сообщили волонтеры, помогающие фронту. Имена награжденных бойцов не указаны.

URA.RU рассказывало, что за участие в СВО наград удостоились сотни пермяков: им вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и другие награды. Медаль Суворова получил и уроженец деревни Чужья Коми-Пермяцкого округа Александр Ефремов, переехавший в другой регион. Указ о его награждении подписал президент РФ Владимир Путин.