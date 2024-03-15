В Ижевске задержали женщину за попытку залить зеленкой бюллетени

16 марта 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Женщина пыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ижевске (Удмуртия) 15 марта правоохранители задержали женщину, пытавшуюся залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней, собранных на выборах президента России. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в МВД по Удмуртской Республике. «15 марта 2024 года в 19:45 в помещении участковой комиссии в Ленинском районе города Ижевска полицейскими была задержана 43-летняя женщина, которая, находясь на избирательном участке, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней», — говорится в telegram-канале ведомства. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства. Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия решения. По статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» женщине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Несколько случаев провокаций также были замечены в Москве, Воронежской, Ростовской областях, а также в Карачаево-Черкесии. Избиратели также заливали зеленку в урны для голосования. Однако все испорченные бюллетени будут сохранены, если голос на них можно считать. О том, как прошел первый день голосования — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ижевске (Удмуртия) 15 марта правоохранители задержали женщину, пытавшуюся залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней, собранных на выборах президента России. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в МВД по Удмуртской Республике. «15 марта 2024 года в 19:45 в помещении участковой комиссии в Ленинском районе города Ижевска полицейскими была задержана 43-летняя женщина, которая, находясь на избирательном участке, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней», — говорится в telegram-канале ведомства. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства. Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия решения. По статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» женщине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Несколько случаев провокаций также были замечены в Москве, Воронежской, Ростовской областях, а также в Карачаево-Черкесии. Избиратели также заливали зеленку в урны для голосования. Однако все испорченные бюллетени будут сохранены, если голос на них можно считать. О том, как прошел первый день голосования — в материале URA.RU.