В ХМАО семья геофизиков Рещиковых, которая предложила президенту России Владимиру Путину создать музей трудовых династий на ВДНХ, призвала земляков прийти на выборы. Видео опубликовал официальный telegram-канал правительства Югры.
«Династия, не династия — идти всем вместе и голосовать. Выбирать достойного кандидата», — заявил Денис Рещиков.
Его мать, Наталья Рещикова, поделилась мнением, что выбирать нужно сильного лидера страны. «Только он может вывести страну из любых ситуаций», — считает югорчанка.
Ранее URA.RU писало, что Путин поручил первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко открыть музей трудовых династий на ВДНХ. Он должен стать частью постоянной экспозиции выставочного комплекса с 1 апреля.
Видео:
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