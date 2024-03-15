15 марта 2024

В ХМАО семья, предложившая Путину открыть музей на ВДНХ, призвала земляков прийти на выборы. Видео

Геофизики из ХМАО пригласили жителей региона участвовать в выборах президента РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, голосование, выборы 2024
Геофизики Рещиковы из ХМАО пригласили жителей региона участвовать в выборах президента РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО семья геофизиков Рещиковых, которая предложила президенту России Владимиру Путину создать музей трудовых династий на ВДНХ, призвала земляков прийти на выборы. Видео опубликовал официальный telegram-канал правительства Югры.

«Династия, не династия — идти всем вместе и голосовать. Выбирать достойного кандидата», — заявил Денис Рещиков.

Его мать, Наталья Рещикова, поделилась мнением, что выбирать нужно сильного лидера страны. «Только он может вывести страну из любых ситуаций», — считает югорчанка.

Ранее URA.RU писало, что Путин поручил первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко открыть музей трудовых династий на ВДНХ. Он должен стать частью постоянной экспозиции выставочного комплекса с 1 апреля.

Видео: tg-канал «Югра Z Официально»

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В ХМАО семья геофизиков Рещиковых, которая предложила президенту России Владимиру Путину создать музей трудовых династий на ВДНХ, призвала земляков прийти на выборы. Видео опубликовал официальный telegram-канал правительства Югры. «Династия, не династия — идти всем вместе и голосовать. Выбирать достойного кандидата», — заявил Денис Рещиков. Его мать, Наталья Рещикова, поделилась мнением, что выбирать нужно сильного лидера страны. «Только он может вывести страну из любых ситуаций», — считает югорчанка. Ранее URA.RU писало, что Путин поручил первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко открыть музей трудовых династий на ВДНХ. Он должен стать частью постоянной экспозиции выставочного комплекса с 1 апреля. Видео: tg-канал «Югра Z Официально»
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© Служба новостей «URA.RU»
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