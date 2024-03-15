Политика Выборы В ХМАО семья, предложившая Путину открыть музей на ВДНХ, призвала земляков прийти на выборы. Видео Геофизики из ХМАО пригласили жителей региона участвовать в выборах президента РФ 16 марта 2024 в 09:04 Размер текста - 17 + Геофизики Рещиковы из ХМАО пригласили жителей региона участвовать в выборах президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ХМАО семья геофизиков Рещиковых, которая предложила президенту России Владимиру Путину создать музей трудовых династий на ВДНХ, призвала земляков прийти на выборы. Видео опубликовал официальный telegram-канал правительства Югры. «Династия, не династия — идти всем вместе и голосовать. Выбирать достойного кандидата», — заявил Денис Рещиков. Его мать, Наталья Рещикова, поделилась мнением, что выбирать нужно сильного лидера страны. «Только он может вывести страну из любых ситуаций», — считает югорчанка. Ранее URA.RU писало, что Путин поручил первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко открыть музей трудовых династий на ВДНХ. Он должен стать частью постоянной экспозиции выставочного комплекса с 1 апреля. Видео: tg-канал «Югра Z Официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ХМАО семья геофизиков Рещиковых, которая предложила президенту России Владимиру Путину создать музей трудовых династий на ВДНХ, призвала земляков прийти на выборы. Видео опубликовал официальный telegram-канал правительства Югры. «Династия, не династия — идти всем вместе и голосовать. Выбирать достойного кандидата», — заявил Денис Рещиков. Его мать, Наталья Рещикова, поделилась мнением, что выбирать нужно сильного лидера страны. «Только он может вывести страну из любых ситуаций», — считает югорчанка. Ранее URA.RU писало, что Путин поручил первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко открыть музей трудовых династий на ВДНХ. Он должен стать частью постоянной экспозиции выставочного комплекса с 1 апреля. Видео: tg-канал «Югра Z Официально» {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям