15 марта 2024

В Челябинской области посчитали явку за два дня выборов президента. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы2. Челябинск
За два дня свой выбор сделали почти две трети жителей Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Челябинской области к 20:00 проголосовали более 59% избирателей. Об этом сообщили 16 марта в региональном избиркоме.

«На 20:00 явка составила более 59,28% или, в абсолютных цифрах, 1 521 746 избирателей. Явка подсчитана с учетом выбравших и проголосовавших по ДЭГ», — сообщили в комиссии.

Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, проходят с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме.

Выборы2. Челябинск
Проголосовать можно и за объекты будущего благоустройства
Фото:
Выборы2. Челябинск
Фото:
Выборы2. Челябинск
Фото:
Выборы2. Челябинск
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В Челябинской области к 20:00 проголосовали более 59% избирателей. Об этом сообщили 16 марта в региональном избиркоме. «На 20:00 явка составила более 59,28% или, в абсолютных цифрах, 1 521 746 избирателей. Явка подсчитана с учетом выбравших и проголосовавших по ДЭГ», — сообщили в комиссии. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, проходят с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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