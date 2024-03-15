В Челябинской области к 20:00 проголосовали более 59% избирателей. Об этом сообщили 16 марта в региональном избиркоме.
«На 20:00 явка составила более 59,28% или, в абсолютных цифрах, 1 521 746 избирателей. Явка подсчитана с учетом выбравших и проголосовавших по ДЭГ», — сообщили в комиссии.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, проходят с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме.
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