В Челябинской области посчитали явку за два дня выборов президента. Фото

16 марта 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

За два дня свой выбор сделали почти две трети жителей Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Челябинской области к 20:00 проголосовали более 59% избирателей. Об этом сообщили 16 марта в региональном избиркоме. «На 20:00 явка составила более 59,28% или, в абсолютных цифрах, 1 521 746 избирателей. Явка подсчитана с учетом выбравших и проголосовавших по ДЭГ», — сообщили в комиссии. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, проходят с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме. Проголосовать можно и за объекты будущего благоустройства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области к 20:00 проголосовали более 59% избирателей. Об этом сообщили 16 марта в региональном избиркоме. «На 20:00 явка составила более 59,28% или, в абсолютных цифрах, 1 521 746 избирателей. Явка подсчитана с учетом выбравших и проголосовавших по ДЭГ», — сообщили в комиссии. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, проходят с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме.