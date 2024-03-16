Масленицу провожают в разных районах Перми
В разных районах Перми жители города провожают Масленицу. Гости праздника перетягивают канаты, участвуют в боях мешками и угощаются блинами. На ярмарках пермяки могут приобрести товары от местных производителей, а в 18:00 для них выступит Денис Клявер. О том, как проходят масленичные гуляния — в фоторепортаже URA.RU.
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