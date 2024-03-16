16 марта 2024

В районах Перми проходят проводы Масленицы. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Саду им. Миндовского. Пермь
Масленицу провожают в разных районах Перми Фото:

В разных районах Перми жители города провожают Масленицу. Гости праздника перетягивают канаты, участвуют в боях мешками и угощаются блинами. На ярмарках пермяки могут приобрести товары от местных производителей, а в 18:00 для них выступит Денис Клявер. О том, как проходят масленичные гуляния — в фоторепортаже URA.RU.

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В разных районах Перми жители города провожают Масленицу. Гости праздника перетягивают канаты, участвуют в боях мешками и угощаются блинами. На ярмарках пермяки могут приобрести товары от местных производителей, а в 18:00 для них выступит Денис Клявер. О том, как проходят масленичные гуляния — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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