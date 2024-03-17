Главный парк Екатеринбурга побил рекорд посещаемости во время Масленицы

Екатеринбуржцы установили новый рекорд по посещаемости Масленицы в парке Маяковского: 17 марта здесь побывало 80 тысяч человек. Для сравнения — в 2023 году гостей на празднике было 72 тысячи, рассказали URA.RU в пресс-службе парка. Также высокий показатель зафиксировали в парке на Уралмаше.
«В „Летнем парке“ было около 30 тысяч — это практически в два раза больше прошлогодних цифр», — объяснили в пресс-службе. Также команда ЦПКиО впервые организовывала праздник в Основинском парке — там народные гуляния посетило около пяти тысяч человек.
Масленичные гуляния в парке Маяковского длились весь день. Для горожан организовали покорение столба, метание валенок, перетягивание каната и сражение на мягких мешках. Хэдлайнером мероприятия стала группа «Отава Е», в финале вечера прошло фаер-шоу и сожжение чучела Масленицы.
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