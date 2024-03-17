Роспотребнадзор рассказал пермякам, чем питаться в Великий пост

Роспотребнадзор нашел для пермяков замену запрещенным в Великий пост продуктам

18 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Овощи и растительные жиры помогут справиться с ограничениями в Великий пост Фото: Анна Майорова © URA.RU После широкого празднования Масленицы у православных с 18 марта начался период Великого поста. До 4 мая верующие будут ограничивать себя в продуктах. В пермском управлении Роспотребнадзора отмечают, что исключенные из рациона мясо, рыбу, молоко можно заменить без вреда для здоровья. «Несмотря на все ограничения, можно постараться сбалансировать свой рацион. Например, основной источник белка на этот период — продукты, содержащие растительный белок: бобовые (горох, чечевица, нут, фасоль, соя) и грибы», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Обычное молоко можно заменить кокосовым, миндальным или овсяным. Чтобы не ощутить отказ от животных жиров, стоит максимально разнообразить рацион растительными маслами. «Например, маслом из ядер грецких орехов, из виноградных косточек, тыквенным или кукурузным. Не менее ценные источники растительных жиров — орехи, семена и авокадо», — поясняют в Роспотребнадзоре. Специалисты советуют также не забывать о кашах. Но главной едой становятся овощи. Их стоит сочетать с крупами и продуктами богатыми растительным белком. Это даст организму достаточно энергии и сделает меню более сбалансированным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После широкого празднования Масленицы у православных с 18 марта начался период Великого поста. До 4 мая верующие будут ограничивать себя в продуктах. В пермском управлении Роспотребнадзора отмечают, что исключенные из рациона мясо, рыбу, молоко можно заменить без вреда для здоровья. «Несмотря на все ограничения, можно постараться сбалансировать свой рацион. Например, основной источник белка на этот период — продукты, содержащие растительный белок: бобовые (горох, чечевица, нут, фасоль, соя) и грибы», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Обычное молоко можно заменить кокосовым, миндальным или овсяным. Чтобы не ощутить отказ от животных жиров, стоит максимально разнообразить рацион растительными маслами. «Например, маслом из ядер грецких орехов, из виноградных косточек, тыквенным или кукурузным. Не менее ценные источники растительных жиров — орехи, семена и авокадо», — поясняют в Роспотребнадзоре. Специалисты советуют также не забывать о кашах. Но главной едой становятся овощи. Их стоит сочетать с крупами и продуктами богатыми растительным белком. Это даст организму достаточно энергии и сделает меню более сбалансированным.