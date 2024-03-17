В Пермском крае скончался экс-глава роддома в Березниках Лев Вайнберг

18 марта 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Лев Вайнбер умер 17 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Березниках (Пермский край) умер бывший глава местного роддома Лев Вайнберг. Он скончался 17 марта в возрасте 75 лет. О случившемся сообщили в официальном сообществе краевой больницы имени Е.А. Вагнера в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что 17 марта 2024 года после продолжительной болезни скончался Лев Аркадьевич Вайнберг. Коллектив ГБУЗ ПК „Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича“ г. Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким, всем, кому был дорог Лев Аркадьевич Вайнберг и скорбит о невосполнимой утрате», — говорится в сообществе. Лев Вайнберг начал свою работу в березниковском роддоме в 1978 году в должности акушера-гинеколога. В 1983 он возглавил женскую консультацию, а в 2004 стал главврачом роддома и успешно руководил им до 2008 года. Прощание со Львом Вайнбергом состоится 20 марта 2024 года в похоронном агентстве «Ритуал» по адресу: г. Березники, ул. М.Сибиряка, 1Б (городское кладбище). Начало в 14:00. Лев Вайнберг «Краевая больница имени Вагнера Е. А», г. Березники, vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березниках (Пермский край) умер бывший глава местного роддома Лев Вайнберг. Он скончался 17 марта в возрасте 75 лет. О случившемся сообщили в официальном сообществе краевой больницы имени Е.А. Вагнера в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что 17 марта 2024 года после продолжительной болезни скончался Лев Аркадьевич Вайнберг. Коллектив ГБУЗ ПК „Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича“ г. Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким, всем, кому был дорог Лев Аркадьевич Вайнберг и скорбит о невосполнимой утрате», — говорится в сообществе. Лев Вайнберг начал свою работу в березниковском роддоме в 1978 году в должности акушера-гинеколога. В 1983 он возглавил женскую консультацию, а в 2004 стал главврачом роддома и успешно руководил им до 2008 года. Прощание со Львом Вайнбергом состоится 20 марта 2024 года в похоронном агентстве «Ритуал» по адресу: г. Березники, ул. М.Сибиряка, 1Б (городское кладбище). Начало в 14:00.