17 марта 2024

На выборах президента в пермских СИЗО проголосовали более 1,5 тысяч человек

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Выборы 2024. Екатеринбург, электорат, явка избирателей, президентские выборы, сизо1, выборы президента рф, голосование в сизо, избирательный участок1318
Голосование прошло в шести пермских изоляторах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В течение трехдневного голосования на выборах президента РФ свой выбор сделали более 1600 человек, находящихся в СИЗО региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по пермскому краю.

«По итогам трехдневного голосования в шести следственных изоляторах Пермского края свое избирательное право осуществили свыше 1600 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Также проголосовали более 700 осужденных, которые находятся в исправительных центрах», — рассказали в ведомстве.

С 15 по 17 марта Избирательные участки работали в 11 учреждениях ГУФСИН Прикамья: самостоятельные избирательные участки в СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3, СИЗО-4. Также работали выездные избирательные участки. Они были в СИЗО-5, СИЗО-6, КТБ-7, КТБ-17, в больницах №2 при ИК-9, №3 при ИК-28 и №1 при ИК-32.

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В течение трехдневного голосования на выборах президента РФ свой выбор сделали более 1600 человек, находящихся в СИЗО региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по пермскому краю. «По итогам трехдневного голосования в шести следственных изоляторах Пермского края свое избирательное право осуществили свыше 1600 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Также проголосовали более 700 осужденных, которые находятся в исправительных центрах», — рассказали в ведомстве. С 15 по 17 марта Избирательные участки работали в 11 учреждениях ГУФСИН Прикамья: самостоятельные избирательные участки в СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3, СИЗО-4. Также работали выездные избирательные участки. Они были в СИЗО-5, СИЗО-6, КТБ-7, КТБ-17, в больницах №2 при ИК-9, №3 при ИК-28 и №1 при ИК-32.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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