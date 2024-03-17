На выборах президента в пермских СИЗО проголосовали более 1,5 тысяч человек

18 марта 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Голосование прошло в шести пермских изоляторах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В течение трехдневного голосования на выборах президента РФ свой выбор сделали более 1600 человек, находящихся в СИЗО региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по пермскому краю. «По итогам трехдневного голосования в шести следственных изоляторах Пермского края свое избирательное право осуществили свыше 1600 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Также проголосовали более 700 осужденных, которые находятся в исправительных центрах», — рассказали в ведомстве. С 15 по 17 марта Избирательные участки работали в 11 учреждениях ГУФСИН Прикамья: самостоятельные избирательные участки в СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3, СИЗО-4. Также работали выездные избирательные участки. Они были в СИЗО-5, СИЗО-6, КТБ-7, КТБ-17, в больницах №2 при ИК-9, №3 при ИК-28 и №1 при ИК-32. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В течение трехдневного голосования на выборах президента РФ свой выбор сделали более 1600 человек, находящихся в СИЗО региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по пермскому краю. «По итогам трехдневного голосования в шести следственных изоляторах Пермского края свое избирательное право осуществили свыше 1600 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Также проголосовали более 700 осужденных, которые находятся в исправительных центрах», — рассказали в ведомстве. С 15 по 17 марта Избирательные участки работали в 11 учреждениях ГУФСИН Прикамья: самостоятельные избирательные участки в СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3, СИЗО-4. Также работали выездные избирательные участки. Они были в СИЗО-5, СИЗО-6, КТБ-7, КТБ-17, в больницах №2 при ИК-9, №3 при ИК-28 и №1 при ИК-32.