Мэрия Перми через суд расторгла договор аренды ТЦ на улице Крисанова

19 марта 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Здание ТЦ в форме пирамиды по улице Крисанова, 12б, стало предметом судебных споров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Перми расторгла договор аренды торгового центра по улице Крисанова, 12б с компанией «Кама-Урал» из-за долгов. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «Мэрия Перми выиграла судебный процесс по расторжению с ООО „Кама-Урал“ договора аренды торгового центра на улице Крисанова, 12б», — на судебное делопроизводство ссылает «Коммерсант-Прикамье». В документах сказано, что ООО арендовало здание в форме пирамиды с июня 2022-го года по май текущего года. В апреле 2023 года департамент имущественных отношений пермской администрации подал иск о взыскании долга с «Кама-Урал». Речь идет о примерно 3 млн рублей. Ответчик настаивал, что муниципалитет завысил размер платежей по аренде. Суд эти доводы отклонил. В марте представители «Кама-Урал» подали апелляционную жалобу. Торговые центры по улице Крисанова, 12б и 12в перешли в муниципальную собственность в начале 2022 года. В течение последующих месяцев здания безрезультатно пытались сдать в аренду, но торги проваливались. По данным источников, знакомых с планами властей Перми, в случае, если в разбирательстве будет поставлена точка, в ТЦ разместят офисный центр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Перми расторгла договор аренды торгового центра по улице Крисанова, 12б с компанией «Кама-Урал» из-за долгов. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «Мэрия Перми выиграла судебный процесс по расторжению с ООО „Кама-Урал“ договора аренды торгового центра на улице Крисанова, 12б», — на судебное делопроизводство ссылает «Коммерсант-Прикамье». В документах сказано, что ООО арендовало здание в форме пирамиды с июня 2022-го года по май текущего года. В апреле 2023 года департамент имущественных отношений пермской администрации подал иск о взыскании долга с «Кама-Урал». Речь идет о примерно 3 млн рублей. Ответчик настаивал, что муниципалитет завысил размер платежей по аренде. Суд эти доводы отклонил. В марте представители «Кама-Урал» подали апелляционную жалобу. Торговые центры по улице Крисанова, 12б и 12в перешли в муниципальную собственность в начале 2022 года. В течение последующих месяцев здания безрезультатно пытались сдать в аренду, но торги проваливались. По данным источников, знакомых с планами властей Перми, в случае, если в разбирательстве будет поставлена точка, в ТЦ разместят офисный центр.