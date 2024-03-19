В Златоусте суд обязал соцфонд обеспечить 95-летнего ветерана войны автомобилем

20 марта 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

95-летний ветеран до сих пор водит машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) по иску прокурора суд обязал обеспечить 95-летнего участника Великой Отечественной войны автомобилем. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В прокуратуру Златоуста обратился 95-летний ветеран Великой Отечественной войны. Он является инвалидом 2-й группы, ведет активный образ жизни, водит автомобиль, нуждается в обеспечении автомобилем с органами управления без участия правой ноги», — сообщили в пресс-службе ведомства. В апреле 2023 года пенсионер обратился в областное отделение Пенсионного фонда с заявлением о предоставлении автомобиля, однако до сих пор средство технической реабилитации ему не предоставлено. Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования обеспечить инвалида специальным транспортным средством. Суд удовлетворилисковые требования прокурора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) по иску прокурора суд обязал обеспечить 95-летнего участника Великой Отечественной войны автомобилем. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В прокуратуру Златоуста обратился 95-летний ветеран Великой Отечественной войны. Он является инвалидом 2-й группы, ведет активный образ жизни, водит автомобиль, нуждается в обеспечении автомобилем с органами управления без участия правой ноги», — сообщили в пресс-службе ведомства. В апреле 2023 года пенсионер обратился в областное отделение Пенсионного фонда с заявлением о предоставлении автомобиля, однако до сих пор средство технической реабилитации ему не предоставлено. Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования обеспечить инвалида специальным транспортным средством. Суд удовлетворилисковые требования прокурора.