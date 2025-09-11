В Троицке раскрыли убийство пенсионерки 27-летней давности

В Троицке (Челябинская область) сотрудники угрозыска МВД и следователи СКР раскрыли убийство пенсионерки, совершенное в 1998 году. Как сообщили URA.RU в пресс-службах ведомства, выйти на убийцу удалось благодаря совместной кропотливой работе.
«В ходе целенаправленной работы по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет руководством следственного отдела по городу Троицк и следователями-криминалистами регионального СК России совместно с оперативными сотрудниками МО МВД „Троицкий“ Челябинской области повторно проанализированы материалы указанного уголовного дела. При отработке лиц из окружения потерпевшей и повторном допросе свидетелей был установлен подозреваемый», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В пресс-службе областного ГУ МВД отметили, что для задержания подозреваемого оперативникам пришлось ехать в Кемеровскую область. Его доставили в Троицк и предъявили доказательства, под тяжестью которых он признался в содеянном.
«Следствие установило, что 25 апреля 1998 года 22-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к ранее знакомой пенсионерке в дом на улице Городской, чтобы попросить спиртного. Получив отказ, он в приступе ярости нанес женщине не менее 36 ударов кухонным ножом в область туловища и головы. Тело погибшей обнаружили соседи, которые и вызвали милицию», — рассказали об убийстве в полиции.
Сейчас расследование по делу продолжается. Следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы.
