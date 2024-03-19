В Челябинске меняют правила застройки из-за нового ЖК напротив отеля Видгоф. Фото, скрин

В Челябинске меняют правила застройки из-за нового ЖК напротив отеля Видгоф

20 марта 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Публичные слушания пройдут в Челябинске 28 марта в 13.30 по местному времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 28 марта пройдут публичные слушания по вопросу изменений в правилах застройки в связи со строительством нового жилого комплекса, возводимого по проекту КРТ напротив отеля Видгоф. Изменения касаются увеличения площади участка под застройку, сообщается в документации на сайте мэрии. «Провести публичные слушания 28 марта 2024 года по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Челябинска в части градостроительной зоны в Тракторозаводском районе города Челябинска. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Челябинска в части градостроительной зоны в Тракторозаводском районе выполняется с целью приведения границ территориальных зон в соответствие с проектом по планировке территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска, подготовленного ООО СЗ „Голос.Космос“», — сообщается в документации. Согласно документации, участок планируется привести в соответствии с проектом ЖК, возводимым по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Предложение по внесению изменений в правила предусматривает увеличение площади смешанной зоны в зонах развития за счет уменьшения площади смешанной зоны реновации в зонах развития, а также изменения площади территории, занятой линейными объектами. Согласно проекту, площадь общественно-деловой территориальной зоны, предназначенной под застройку, увеличится с 15,20 га до 15,21 га. Площадь смешанной зоны в зонах развития вырастет с 11,93 до 11,97. Смешанная зона в зоне реновации будет уменьшена с 2,88 до 2,85 га. Ранее в Челябинске состоялись общественные обсуждения по вопросу строительства нового ЖК напротив отеля «Видгоф», на которых проект был одобрен. Жилые многоквартирные дома на площади пять гектар застройщик возведет на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Всего планируется построить два многоквартирных дома. Общая площадь застройки первой высотки составит 11 тысяч 870 квадратных метров, площадь второго высотного дома — 3 000 квадратных метров. Также на территории будет построено две трансформаторных подстанции и детский сад на 95 мест. Ранее в Челябинске состоялись общественные обсуждения по вопросу строительства нового ЖК напротив отеля «Видгоф», на которых проект был одобрен телеграм-канал Натальи Котовой Фото: Согласно документации, участок планируется привести в соответствии с проектом ЖК, возводимым по проекту о комплексном развитии территории (КРТ) сайт мэрии Челябинска Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 28 марта пройдут публичные слушания по вопросу изменений в правилах застройки в связи со строительством нового жилого комплекса, возводимого по проекту КРТ напротив отеля Видгоф. Изменения касаются увеличения площади участка под застройку, сообщается в документации на сайте мэрии. «Провести публичные слушания 28 марта 2024 года по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Челябинска в части градостроительной зоны в Тракторозаводском районе города Челябинска. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Челябинска в части градостроительной зоны в Тракторозаводском районе выполняется с целью приведения границ территориальных зон в соответствие с проектом по планировке территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска, подготовленного ООО СЗ „Голос.Космос“», — сообщается в документации. Согласно документации, участок планируется привести в соответствии с проектом ЖК, возводимым по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Предложение по внесению изменений в правила предусматривает увеличение площади смешанной зоны в зонах развития за счет уменьшения площади смешанной зоны реновации в зонах развития, а также изменения площади территории, занятой линейными объектами. Согласно проекту, площадь общественно-деловой территориальной зоны, предназначенной под застройку, увеличится с 15,20 га до 15,21 га. Площадь смешанной зоны в зонах развития вырастет с 11,93 до 11,97. Смешанная зона в зоне реновации будет уменьшена с 2,88 до 2,85 га. Ранее в Челябинске состоялись общественные обсуждения по вопросу строительства нового ЖК напротив отеля «Видгоф», на которых проект был одобрен. Жилые многоквартирные дома на площади пять гектар застройщик возведет на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Всего планируется построить два многоквартирных дома. Общая площадь застройки первой высотки составит 11 тысяч 870 квадратных метров, площадь второго высотного дома — 3 000 квадратных метров. Также на территории будет построено две трансформаторных подстанции и детский сад на 95 мест.