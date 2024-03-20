20 марта 2024

Главе СКР доложат об избиении челябинского подростка пьяным водителем

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александру бастрыкину представят доклад об инциденте между пьяным водителем и подростком Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад с результатами проверки нападения на подростка пьяного водителя. Инцидент произошел в поселке Мирном Челябинской области, сообщили в пресс-службы ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову представить доклад о промежуточных результатах процессуальных проверок и принятых по их итогам решениях. Исполнение поручения, а также ход проверок поставлены на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Мирном в марте текущего года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения едва не сбил группу подростков, которые переходили дорогу в положенном месте. После этого водитель напал на 17-летнего парня, ударил его несколько раз по лицу и угрожал убийством. Пострадавшему подростку потребовалась медицинская помощь.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад с результатами проверки нападения на подростка пьяного водителя. Инцидент произошел в поселке Мирном Челябинской области, сообщили в пресс-службы ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову представить доклад о промежуточных результатах процессуальных проверок и принятых по их итогам решениях. Исполнение поручения, а также ход проверок поставлены на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Мирном в марте текущего года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения едва не сбил группу подростков, которые переходили дорогу в положенном месте. После этого водитель напал на 17-летнего парня, ударил его несколько раз по лицу и угрожал убийством. Пострадавшему подростку потребовалась медицинская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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