В Челябинске в пять раз увеличили охранную зону городского бора

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Открытие "Зеленой тропы" в городском бору. Челябинск, пробежка, зеленая тропа, городской бор
Антропогенная нагрузка на земли бора снизится Фото:

Правительство Челябинской области приняло решение по увеличению площади охранной зоны памятника природы Челябинского городского бора на 62,74 гектара. Об этом 21 марта сообщали в пресс-службе минэкологии региона.

«Площадь охранной зоны челябинского бора увеличится с 14,79 до 77,5 гектара, что на 62,74 гектара больше существующей. Ранее по поручению губернатора Алексея Текслера минэкологии провело оценку возможности расширения охранной зоны и определило ее ширину и конфигурацию», — сообщили в минэко.

Охранная зона бора создается для снижения ущерба на прилегающих к нему землях от деятельности человека. На этих участках будет запрещена застройка, возведение и реконструкция объектов капстроительства, а также некапитальных сооружений за исключением социально-значимых объектов. Кроме того, в состав бора войдет участок площадью 4,23 гектара, который ранее был исключен из его границ.

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Правительство Челябинской области приняло решение по увеличению площади охранной зоны памятника природы Челябинского городского бора на 62,74 гектара. Об этом 21 марта сообщали в пресс-службе минэкологии региона. «Площадь охранной зоны челябинского бора увеличится с 14,79 до 77,5 гектара, что на 62,74 гектара больше существующей. Ранее по поручению губернатора Алексея Текслера минэкологии провело оценку возможности расширения охранной зоны и определило ее ширину и конфигурацию», — сообщили в минэко. Охранная зона бора создается для снижения ущерба на прилегающих к нему землях от деятельности человека. На этих участках будет запрещена застройка, возведение и реконструкция объектов капстроительства, а также некапитальных сооружений за исключением социально-значимых объектов. Кроме того, в состав бора войдет участок площадью 4,23 гектара, который ранее был исключен из его границ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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