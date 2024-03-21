В Челябинске в пять раз увеличили охранную зону городского бора

Антропогенная нагрузка на земли бора снизится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Челябинской области приняло решение по увеличению площади охранной зоны памятника природы Челябинского городского бора на 62,74 гектара. Об этом 21 марта сообщали в пресс-службе минэкологии региона.

«Площадь охранной зоны челябинского бора увеличится с 14,79 до 77,5 гектара, что на 62,74 гектара больше существующей. Ранее по поручению губернатора Алексея Текслера минэкологии провело оценку возможности расширения охранной зоны и определило ее ширину и конфигурацию», — сообщили в минэко.

Охранная зона бора создается для снижения ущерба на прилегающих к нему землях от деятельности человека. На этих участках будет запрещена застройка, возведение и реконструкция объектов капстроительства, а также некапитальных сооружений за исключением социально-значимых объектов. Кроме того, в состав бора войдет участок площадью 4,23 гектара, который ранее был исключен из его границ.