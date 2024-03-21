Суд отправил под стражу екатеринбургского сутенера, нападавшего на людей

21 марта 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Александр будет под стражей два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 27-летнего Александра О., который обвиняется в разбоях и сутенерстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Мужчина будет находиться в СИЗО два месяца, добавили в полиции. Свою вину Александр признал частично. «Готов возместить ущерб потерпевшему», — говорил он на допросе. Силовики задержали Александра 19 марта в одной из квартир Академического района. Они вскрыли дверь, ворвались туда, но внутри был только его товарищ. Александр, пытаясь скрыться от полицейских, выпрыгнул в окно, но сломал ноги. У подъезда его поймала другая группа силовиков. По данным полицейских, Александр может быть причастен к ряду нападений на посетителей ночных заведений Екатеринбурга. У них он отбирал ценные вещи. А одну из девушек он заставил заниматься проституцией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 27-летнего Александра О., который обвиняется в разбоях и сутенерстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Мужчина будет находиться в СИЗО два месяца, добавили в полиции. Свою вину Александр признал частично. «Готов возместить ущерб потерпевшему», — говорил он на допросе. Силовики задержали Александра 19 марта в одной из квартир Академического района. Они вскрыли дверь, ворвались туда, но внутри был только его товарищ. Александр, пытаясь скрыться от полицейских, выпрыгнул в окно, но сломал ноги. У подъезда его поймала другая группа силовиков. По данным полицейских, Александр может быть причастен к ряду нападений на посетителей ночных заведений Екатеринбурга. У них он отбирал ценные вещи. А одну из девушек он заставил заниматься проституцией.