Суд отправил под стражу екатеринбургского сутенера, нападавшего на людей

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Александр будет под стражей два месяца Фото:

Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 27-летнего Александра О., который обвиняется в разбоях и сутенерстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина будет находиться в СИЗО два месяца, добавили в полиции. Свою вину Александр признал частично. «Готов возместить ущерб потерпевшему», — говорил он на допросе.

Силовики задержали Александра 19 марта в одной из квартир Академического района. Они вскрыли дверь, ворвались туда, но внутри был только его товарищ. Александр, пытаясь скрыться от полицейских, выпрыгнул в окно, но сломал ноги. У подъезда его поймала другая группа силовиков.

По данным полицейских, Александр может быть причастен к ряду нападений на посетителей ночных заведений Екатеринбурга. У них он отбирал ценные вещи. А одну из девушек он заставил заниматься проституцией.

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 27-летнего Александра О., который обвиняется в разбоях и сутенерстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Мужчина будет находиться в СИЗО два месяца, добавили в полиции. Свою вину Александр признал частично. «Готов возместить ущерб потерпевшему», — говорил он на допросе. Силовики задержали Александра 19 марта в одной из квартир Академического района. Они вскрыли дверь, ворвались туда, но внутри был только его товарищ. Александр, пытаясь скрыться от полицейских, выпрыгнул в окно, но сломал ноги. У подъезда его поймала другая группа силовиков. По данным полицейских, Александр может быть причастен к ряду нападений на посетителей ночных заведений Екатеринбурга. У них он отбирал ценные вещи. А одну из девушек он заставил заниматься проституцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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