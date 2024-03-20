20 марта 2024

В Пермском крае подешевел бензин

Росстат: в Пермском крае цена литра бензина АИ-95 снизилась на одну копейку
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость бензина АИ-95 снизилась за неделю на одну копейку
Стоимость бензина АИ-95 снизилась за неделю на одну копейку Фото:

Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина марки АИ-95 в Пермском крае. За семь дней цена на это автомобильное топливо снизилась на одну копейку.

«Приволжский федеральный округ, Пермский край. Стоимость литра бензина АИ-95 на 17 марта – 55,17 рублей», — сообщает Росстат на своем сайте. Семью днями ранее цена литра АИ-95 в Прикамье составляла 55,18 рублей.

Цены на остальные виды автомобильного топлива в Пермском крае не изменились. Стоимость составляет АИ-92 50,78 рублей, литр АИ-98 стоит 69,64 рублей, цена дизельного топлива— 65,30 рублей.

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Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина марки АИ-95 в Пермском крае. За семь дней цена на это автомобильное топливо снизилась на одну копейку. «Приволжский федеральный округ, Пермский край. Стоимость литра бензина АИ-95 на 17 марта – 55,17 рублей», — сообщает Росстат на своем сайте. Семью днями ранее цена литра АИ-95 в Прикамье составляла 55,18 рублей. Цены на остальные виды автомобильного топлива в Пермском крае не изменились. Стоимость составляет АИ-92 50,78 рублей, литр АИ-98 стоит 69,64 рублей, цена дизельного топлива— 65,30 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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