В Пермском крае подешевел бензин

Стоимость бензина АИ-95 снизилась за неделю на одну копейку
Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина марки АИ-95 в Пермском крае. За семь дней цена на это автомобильное топливо снизилась на одну копейку.
«Приволжский федеральный округ, Пермский край. Стоимость литра бензина АИ-95 на 17 марта – 55,17 рублей», — сообщает Росстат на своем сайте. Семью днями ранее цена литра АИ-95 в Прикамье составляла 55,18 рублей.
Цены на остальные виды автомобильного топлива в Пермском крае не изменились. Стоимость составляет АИ-92 50,78 рублей, литр АИ-98 стоит 69,64 рублей, цена дизельного топлива— 65,30 рублей.
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